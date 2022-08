Carlos Zambrano no pudo terminar los entrenamientos junto a Boca Juniors con miras al encuentro ante Atlético Tucumán. El defensa sintió un malestar que lo forzó a dejar la práctica por lo que su presencia este domingo peligra.

Boca Juniors sacó el parte médico respectivo luego del entrenamiento, donde reveló cuál fue la molestia que sintió el ‘León’. El club informó que Zambrano entrenó diferenciado en el gimnasio por un cuadro de gastroenteritis.

Se desconoce si el ‘Kaiser’ podrá recuperarse para el próximo partido de la liga argentina. Boca Juniors recibe este domingo 28 de agosto a Atlético Tucumán a las 4:00 p.m. (hora peruana) en La Bombonera.

‘León’ Zambrano tuvo segundo round con Darío Benedetto

Darío Benedetto, al parecer, aprendió una dolorosa lección después de haber ‘madrugado’ a Carlos Zambrano, quien no ha esperado al final de la Liga Profesional Argentina para darle ‘su vuelto’ al polémico jugador argentino, así lo dieron a entender Óscar Ruggeri y Daniel Arcucci panelistas de ESPN F-90, quienes revelaron un nuevo incidente entre ambas figuras de Boca Juniors.

El popular ‘Cabezón’ se había mostrado sorprendido por la mamera en que Carlos Zambrano había tomado las cosas sabiendo los antecedentes que tenía del peruano sobre todo de quien tiene conocimiento por su cercanía con Ricardo Gareca. “ Zambrano no lo vio venir, pero no me sorprende, aunque lo más normal es que eso suceda en los entrenamientos, sí me causó asombro que se diera en el entretiempo, pero va a haber venganza. Eso de las disculpas no queda ahí ”, comentó guardándose lo mejor para el final.

Daniel Arcucci, panelista del programa aprovechó para confirmar un dato ‘caliente’ del vestuario de Boca Juniors y que habría sido corroborado por algunos jugadores xeneizes. “Ya pasó la venganza, te lo puedo asegurar” , dijo con convicción uno de los periodistas mejor informados del fútbol argentino.