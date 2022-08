Echó más leña al fuego. Uno de los cracks de Boca Juniors, Cristian Traverso, cuestionó actitud poco leal de Darío Benedetto y recomendó a Carlos Zambrano que pueda cobrarse su revancha del golpe que le propinó el delantero argentino y por humillarlo públicamente en el último partido del cuadro xeneize.

El zaguero campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental con Boca Juniors (2000) valoró el temperamento del ‘León’ Zambrano para soportar la prensión que Darío Benedetto le cargo encima, no solo criticándolo en el campo, sino después para mostrar personalidad y mantener la concentración tras exhibir el golpe recibido por el pipa en el entretiempo. “ Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco y tiene que salir a jugar... ”, señaló Traverso.

Luego el crack se puso en el lugar de Carlos Zambrano y lo alentó a poner en su sitio a Darío Benedetto. “ Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar, en qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro ” , dijo para sorpresa de los panelistas.

Cristian traverso apoya a Zambano para que de 'vuelto' a Benedetto (video: YouTube)

Cristian Traverso sobre Zambrano y Benedetto: “Yo los encierro 5 minutos”

El exjugador de Boca Juniors aprovechó su espacio en TyC Sports para cuestionar las repetidas actitudes equivocadas del ‘Pipa’ en el plantel xeneize. “ Estoy cansado de sus disculpas, eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro... No te mandes más cagad..., hermano. Y listo. Déjate de joder. Me cansó . Si es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada ”, señaló y cuestionó la ‘guapeada’ en el medio del campo ante Racing Club. “ ¿Cómo lo vas a exponer así a tu compañero? ”.

Para el exzaguro estas situaciones se arregalan como empezaron, en el vestuario. “ Yo los encierro 5 minutos y que soliucionene sus problemas , porque está claro que hay un problema allí, porque en algún momentos esoso dos se van a cruzar ”, argumentó Cristian Traverso.

El excampeón con Boca Juniors también recordó una cuestionable postura de Benedetto durante la separación de Agustín Almendra, por decisión del anterior entrenador xeneize Sebastián Battaglia: “ Está mal lo que hizo. Los hinchas pueden tomarlo de buena forma, pero vigilanteó a sus compañeros. Las cosas deben arreglarse dentro del vestuario. ¿Si ya habló el entrenador, para qué lo hace Benedetto? ”, expresó el popular ‘Tigre’.