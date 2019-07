Carlos Zambrano: "Nunca le falté el respeto al país, ni a mis compañeros" |VIDEO

Fue el regreso más esperado en la selección peruana. Carlos Zambrano , rompió su silencio luego de alzarse como subcampeón de la Copa América 2019. El León ha hecho mea culpa sobre el inicio de su carrera, pero ha enseñado las garras a la hora de defender su momento y el trabajo de sus compañeros.



El zaguero salió al frente de aquellas criticas que lo daban como un jugador vehemente. "Con eso del autocontrol, yo sigo siendo el mismo. Es cierto, cometí errores por los cuales ustedes me crucificaron; no entiendo cuando dicen que ( Carlos) Zambrano deja siempre a Perú con uno menos, si en partidos oficiales solo me expulsaron 2 veces", se defendió el zaguero de la selección peruana.



El 'León' se mostró contento por las palabras de Héctor Chumpitaz, tras us regreso a la Blanquirroja y no descarta ponerse la cinta de capitán. "Si tengo que usar la cinta de capitán la llevará muy orgulloso", dijo el zaguero que n los próximos días vuelve al Dinamo de Kiev.



También desmintió que su alejamiento de la selección peruana se debía a indisciplina "Nunca le falté el respeto a mis compañeros ni al pueblo peruano, se habló que había cometido indisciplina y eso fue mentira, sentí mucha rabia", señaló.



También desmintió desunión y situaciones extradeportivas durante la Copa América. “Aquí se vivió mucha unión del grupo, por más que se tocaron temas negativos. Siempre suele pasar, es algo muy negativo, no sé si de la prensa o de un porcentaje de la gente que siempre busca desunir, pero creo que en cada partido demostramos que somos un grupo fuerte y que, pase lo que pase, siempre hemos estado juntos, porque al final los que nos comemos la mi... somos nosotros”, destacó.