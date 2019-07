Carlos Zambrano sobre penal a Everton en el Perú vs Brasil: "El VAR está perjudicando mucho al fútbol"

Carlos Zambrano fue uno de los mejores jugadores de la selección peruana en la Copa América 2019. El 'León' criticó que le cobren el penal sobre Everton y, sobre todo, al VAR, al que consideró como muy perjudicial para el fútbol.

"Sabíamos que podíamos ganar este partido (...) Brasil es un justo campeón, pero nosotros no bajamos los brazos. Creo que Perú tiene que irse con la frente en alto. Así es el fútbol", dijo Carlos Zambrano en declaraciones a la prensa tras el Perú vs Brasil por la final de la Copa América 2019.

Para Carlos Zambrano, el penal que le cobraron a favor de Brasil "es muy raro", y agregó que ya "hablar del VAR está de más".



"Me voy tranquilo porque intenté aportar. Lo más importante es que llegué a un grupo muy unido. Ahora hay que levantar la cabeza", indicó Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano sostuvo que "no fue penal" sobre Everton: "Le gané en el hombro a hombro, soy un defensa fuerte. Si hubiera sido penal lo reconocería como lo he hecho varias veces. Se lo dije al árbitro, pero se lavó las manos: 'Me avisaron del VAR', o sea, está perjudicando al fútbol", concluyó el seleccionado peruano.