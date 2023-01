Carlos Zambrano está de vuelta en Lima tras rescindir su contrato con Boca Juniors y ha sido el periodista argentino Flavio Azzaro, quien se ha encargado revelar algunos detalles de la salilda del zaguero peruano que había acumuado algunas acciones que no tenían contento a Hugo Ibarra.

“ Lo que pasó este martes fue la gota que hizo que la paciencia de Ibarra caduque. Zambrano tenía permiso para viajar al Perú el 15 de diciembre y no lo hizo . Durante este año hizo en muchas oportunidades lo que le daba la gana. (Hugo) Ibarra llegó a esta conclusión y no hubo más remedio, no hubo más oportunidades para el defensor central peruano ”, contó el comunicador.

Para Azzaro el ‘León’ debió marcharse de Boca Juniors mucho antes de los esperado y contó algunas de sus ‘perlas’ en el cuadro ‘Azul y oro′. “ Hace rato que ya no tenía que jugar en Boca. Lo sostuvo la convicción que tenía Riquelme de que Zambrano podía darle a Boca Juniors algo que no le dio, y pensaba que era un futbolista de categoría. Los entrenadores lo marginaron, lo pusieron en el banco. El vicepresidente se hizo de la vista gorda a faltas al entrenamiento, llegadas tardes y una serie de inconductas ”, relató el argentino.

“Hinchó las pelotas al mismo Riquelme”

El comunicador, desde su canal de YouTube, reconoció que Carlos Zambrano terminó por colmar la paciencia del único directivo que lo ‘apadrinaba’ en el cuadro zxeneize, Juan Román Riquelme, más tras el último cortocircuito con el ‘Negro’ Ibarra.

“ Ibarra lo hubiera marginado antes si hubiera tenido otros centrales (Rojo y FIgal lesionados). No había margen para que Zambrano hubiera jugado con Boca, haciendo todo lo que hizo. Es probable que nunca más tenga la posibilidad de vestir una camiseta con la camiseta de Boca . No se acomodó al fútbol argentino, pero algo veía Riquelme, pero hasta que el propio Riquelme también se ‘hinchó las pelotas ’”, comentó.

Flavio Azzaro reconoció que hasta el vestuario lo resistía y no compartían algunos de los comportamientos del peruano que este años tuvo una pelea con Darío Benedetto. “ Los compañeros ‘no se lo bancaban más’ (soportaban), hace rato. No solamente por aquella vez que se agarró a ‘trompadas’ con el ‘Pipa ’. Hace varios meses que los jugadores de Boca sienten que Zambrano les faltaba el respeto, pues no tomaba los entrenamientos como se los tiene que tomar ”, informó.

¿Carlos Zambrano fichará por Alianza Lima?

Con el contrato resuelto con Boca juniors, Carlos Zambrano está en calidad de jugador libre y con la posibilidad de acercarse a Alianza Lima que no tendrá que pagar ninguna transferencia por el zaguero y solo se encargaría de llegar a un acuerdo para fijar el salario del jugador.

El ‘León’ ha evidenciado en muchas ocasiones su deseo por jugar en Alianza Lima y poder conseguir un campeonato en la Liga1.

TE VA A INTERESAR