Carlos Zambrano encendió las alarmas en la selección peruana durante el duelo entre Boca Juniors y Deportivo Cali por la fecha 1 de la Copa Libertadores. ‘El León’ salió lesionado a los 40 minutos y tuvo que ser sacado en camilla.

Luego de una jugada en la que se exigió para sacar el esférico del campo, Zambrano se tomó la parte de atrás del muslo y se tendió en el gramado para ser atendido. El zaguero peruano fue reemplazado por Jorge Figal.

Pese a que aún se desconoce de qué se trata la lesión, el comentarista del encuentro, Diego Latorre estimó que se trata de un desgarro.

Esta lesión ha causado la atención de los hinchas de la selección peruana que expresaron su preocupación por su posible ausencia del partido de repechaje. Como es sabido, Zambrano se ha consolidado como defensor titular de la Blanquirroja junto a Alexander Callens.

Las bajas de Perú en el repechaje

La selección peruana buscará concretar su clasificación a la próxima Copa del Mundo este 13 de junio cuando se enfrente a Australia o Emiratos Árabes Unidos por el repechaje internacional. Dicho duelo se llevará a cabo en Qatar, sede de la cita mundialista, a partido único.

No obstante, Ricardo Gareca no podrá tener a su equipo completo. André Carrillo salió lesionado del duelo ante Uruguay de la penúltima fecha de la Eliminatoria y estará en plena recuperación durante el mes de junio. Asimismo, Jefferson Farfán se sometió a una intervención en la rodilla y no tiene fecha de retorno.

