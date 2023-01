Carlos Zambrano fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima en una conferencia de prensa en la que el ‘León’ tuvo su primer encuentro con los periodistas. El defensor expresó su alegría de jugar en el club del cual es hincha.

“ Lo sentí como un sueño cumplido, esto recién comienza. Tuve mucho contacto con todos mis compañeros, me sentí como uno más en casa, conozco a más de la mitad del plantel, Hernán (Barcos) también me recibió muy bien, me he sentido muy cómodo, me han tratado como en casa”, señaló.

“Vengo por el tricampeonato y llegar lejos en la Libertadores, sabemos que no la hemos pasado bien ahí pero se está armando un gran equipo, estamos trabajando seriamente y confío plenamente en el trabajo grupal que vamos a hacer. Espero sumar, no vengo a quitarle el puesto a nadie, solo sumar”, añadió.

Quiere jugar con Callens

Uno de los más contentos en ver a Carlos Zambrano firmando por Alianza Lima fue Alexander Callens, quien le dejó un curioso mensaje en sus redes sociales. El ‘León sostuvo que haría una buena dupla con el exdefensa del New York City. Asimismo, se refirió a la posibilidad de que Callens lo reemplace en Boca Juniors.

Carlos Zambrano opinó sobre la posibilidad de tener a Alexander Callens en Alianza Lima. Foto: Captura.

“ Bromeamos mucho, sé que a él le gustaría también estar aquí y sería una dupla linda. Hablamos a futuro y ojalá llegue, se habla que puede ir a Boca y me gustaría mucho que llegue. En la interna hablamos que le gustaría venir acá, ha crecido mucho, no solo él sino todos los centrales de la selección y eso me alegra mucho”, expresó.

Zambrano habla con conocimiento de causa, ya que Callens ya había dicho en varias oportunidades que le gustaría jugar por Alianza Lima. “Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima al menos una vez, pero lo que sí es que quisiera retirarme en Sport Boys. Eso siempre lo he dicho porque soy hincha gracias a mi padre”, indicó Callens hace semanas en el programa ‘La Lengua’.