La selección peruana busca clasificar a la semifinales de la Copa América Brasil 2021, el rival es Paraguay, equipo con el cual tiene estadísticas positivas en los últimos años. En la previa del encuentro, los seleccionados peruanos Carlos Zambrano de Boca Juniors y Pedro Aquino de América, enviaron mensajes de aliento a la Blanquirroja.

Carlos Zambrano usó su cuenta de Twitter para escribir: “De pie carajo” (al momento del himno nacional), mientras que Aquino escribió: “Hoy con toda la bendición de Dios. Sacaremos el resultado que queremos. Vamos gente confiamos en todos ustedes. ARRIBA PERÚ”.

El ‘León’ no fue tomado en cuenta por decisión técnica, mientras Pedro Aquino no fue convocado debido a una lesión en uno de los dedos del pie derecho. El dolor no es de gravedad, pero no quisieron que llegue con complicaciones.

La selección peruana dirigida por Ricardo Gareca obtuvo su clasificación a los cuartos de final por décima vez consecutiva. Los resultados en la fase de grupo fueron triunfos ante Colombia y Venezuela, empate ante Ecuador y caída en el debut ante Brasil.

¿Cómo llegan Perú y Paraguay?

Paraguay llegará golpeado luego de sufrir la baja de Miguel Almirón, uno de sus futbolistas más importantes. El atacante sufrió un “edema muscular en la pierna derecha” en el partido ante Uruguay, según explicó el comunicado de la Federación Paraguaya de Fútbol.

Perú, por su parte, no tendrá baja alguna para este compromiso, por lo que se espera que tengan buenos resultados ante un combinado albirrojo que -seguramente- tendrá que prescindir de su mejor pieza en ofensiva.