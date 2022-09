Un audio difundido en un medio inglés a pocas horas de la decisión final de la FIFA, ha causado un terremoto en el caso Byron Castillo. Sin embargo, el abogado del futbolista de la selección ecuatoriana, Andrés Holguín, no se ha mostrado preocupado.

Para el colegiado, la difusión de un audio en el que Castillo confirmaría que nació en Colombia, no debería alterar la decisión de la FIFA en torno al reclamo de Chile. Como se recuerda, en primera instancia, el ente rector desestimó pedido de la ANFP.

“En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, señaló Holguín en diálogo con Machdeportes.

Holguín aclaró que el audio que viene circulando es antiguo. “No es nada nuevo. Además un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Byron Castillo”, expresó.

Asimismo, el abogado del futbolista arremetió contra la ANFP, anunciando que se iniciarán acciones legales en contra de la federación chilena. “En nada cambia este audio. Ese país (Chile) quiere entrar al mundial por la puerta de atrás. Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la federación chilena” , sentenció.

“Byron Castillo negará autenticidad de audios ante FIFA”

El periodista argentino César Luis Merlo aseguró que la FIFA no está en calidad de comprobar la autenticidad del audio de Byron Castillo, y que este elemento no está en la capeta que se revisará este jueves e Zúrich, aunque todavía no se ha confirmado la asistencia del polémico jugador.

“ A todos nos sorprendió lo que publicó el Daily Mail, de este audio que presuntamente es Byron Castillo. Les voy a contar, después de varios llamados que hice, en qué puede acabar o no la clasificación de Chile y la descalificación de Ecuador en el Mundia l “, inició.

“ Lo primero que me dicen, es que este audio tiene que ser probado, que sea de Byron Castillo, e so no se va a discutir en esta audiencia del jueves en el TAS, sesión que va a ser por Zoom. Además, todavía no se ha definido que el jugador vaya a declarar. Seguramente si el jugador declara, va a negar ”, explicó.