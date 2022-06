CONMOCIÓN EN SUDAMERICA. Los hinchas de la selección de Ecuador viven momento de angustia luego de conocer la información del medio mexicano ‘Azteca Deportes’ que este miércoles adelantó que el falló FIFA dejaría a la ‘Tricolor’ fuera de Qatar 2022 por el caso Byron Castillo y que el Comité Disciplinario daría su lugar a la selección de Chile.

El conductor de Fútbol Total (DirecTV), el argentino Pablo Giralt, en la misma sintonía del medio mexicano se animó en adelantar una noticia que generó entusiasmo en todos los hinchas de la selección chilena que de confirmase estas informaciones accedería a la próxima Copa del Mundo de manera directa tras ocupar el cuarto lugar en la tabla de posiciones.

El abogado de la selección chilena, Eduardo Carlezzo, ha expuesto en las últimas horas la documentación que ha sido puesta en manos del Comité de Disciplina de la FIFA que no habría esperado hasta el viernes para tomar una decisión, según Azteca Deportes.

Partida de bautismo de Bayron Castillo lo complican

La partida de bautismo y la de matrimonio de sus padres han sido incluidos en el expediente presentado por Chile “Ese documento para mí es importantísimo y es impresionante lo que hemos conseguido: presento por primera vez el certificado de bautismo de Bayron Javier en Tumaco. 1 de julio de 2022. Ese documento tiene fecha de 25 de noviembre de 1996 ″, argumentó el letrado.

Otro de los argumentos es la situación de la familia del jugador. “ Acá está el certificado de matrimonio de los padres. Se puede ver que Olga y Harrison se casaron en Tumaco, vivieron en Tumaco, que el jugador nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco ”, expresó.

TV Azteca Deportes adelantó información sobre fallo de caso Byron Castillo (@tvazteca)

Derriban argumento de hermano de Bayron Castillo

Un tercer punto fue descartar la teoría del supuesto hermano de Bayron Castillo. “Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la selección tiene un hermano que se llame Bayron, en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene, Tiene una hermana ”, aclaró el abogado.

La cuarta clave tiene que ver con una irregularidad sobre el soporte tecnológico en el que se subió la partida original de Byron Castillo. “El certificado del jugador fue gestado en la provincia del Guayas. Pese a que el nació en el 98, el certificado de partida ingresó en los registros informáticos en 2012. ¿Cómo un certificado de partida demora 14 años para ingresar en el sistema? La respuesta está en las investigaciones que hizo la Fiscalía. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador. Se conoce eso hace muchos años”, apuntó.

La suencia de huellas dactilares es otro elemento con el que se argumenta la irregularidad sobre su origen colombiano. “No existen las huellas dactilares del jugador Byron Castillo y no sabemos por qué. Eso no es un tema menor cuando se analiza la partida de nacimiento de una persona”, finalizó.

