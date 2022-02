El Manchester United busca seguir a paso firme en la FA Cup y enfrenta en Old Trafford al Middlesbrough, de la segunda división, por los dieciseisavos de final. Cristiano Ronaldo es titular en este encuentro y demuestra que la edad no es un problema para lucirse en el área: realizó una gran ‘chalaca’ y casi anota un golazo.

Las acciones se acercaban a los seis minutos y los ‘Diablos rojos’ empezaban a hacerse dominadores y cuidaban el balón con inteligencia. Precisamente, en tres cuartos de cancha, se juntaron algunos de los futbolistas más talentosos: Paul Pogba recibió y habilitó rápidamente a Bruno Fernandes, que subía por la izquierda.

Tras hacer un control orientado, el portugués tocó para Jadon Sancho, quien empezaba a proyectarse. Sin embargo, el atacante inglés no encaró hacia la portería del Middlesbrough, sino que amplió la jugada hacia la línea de fondo, aprovechando que Luke Shaw pasó por su espalda a toda velocidad.

Finalmente, el lateral derecho del Manchester United levantó la cabeza y sacó un centro hacia el punto penal, donde se encontraba Cristiano Ronaldo. No obstante, el goleador quedó por delante de la zona a la que fue dirigida la pelota y no tuvo más remedio que realizar una sorpresiva maniobra: remató de ‘chalaca’.

Sin embargo, la potencia del disparo no fue la deseada y el portero Joe Lumley no tuvo mayores inconvenientes en acabar con el peligro. ‘CR7′ mostró su lamento por lo ocurrido y minutos más tarde perdió otra oportunidad de celebrar un gol: no pudo anotar de penal (20′). El delantero por ahora no está preciso.