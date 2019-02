Champions League 2018-19:  Programación de octavos de final, partidos de martes y miércoles

Febrero no solo es el mes del amor, también es el mes de la Champions League. Entre esta semana y la otra se jugarán las llaves de octavos de final ida del certamen más grande de clubes del mundo. Revisa la programación.



Todo arranca el martes 12 de febrero. Manchester United de José Mourinho recibirá a PSG de Kylian Mbappé y Ángel Di María. De la misma forma, la Roma se medirá con Porto.

El miércoles 13 de febrero, Real Madrid, vigente tricampeón de la Champions League, visitará a Ajax. Mientras que Tottenham chocará en casa con Borussia Dortmund.



A continuación revisa la lista de partidos de esta semana, los horarios (Perú) y los canales de TV que transmitirán para Latinoamérica.

Martes 12 de febrero / octavos de final ida



- Manchester United vs PSG (3:00 p.m. / ESPN 2)

- Roma vs Porto (3:00 p.m. / Fox Sports)



Miércoles 13 de febrero / octavos de final ida



- Ajax vs Real Madrid (3:00 p.m. / Fox Sports)

- Tottenham vs Borussia Dortmund (3:00 p.m. / ESPN 2)



* Cabe señalar que entre el 19 y 20 de febrero se llevarán a cabo los otros duelo de octavos de final de Champions League: Lyon vs Barcelona / Liverpool vs Bayern Munich / Altético Madrid vs Juventus / Schalke 04 vs Manchester City.