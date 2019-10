Champions League 2019 EN VIVO | Todos los partidos de la fecha 3 del torneo de clubes de Europa | MINUTO A MINUTO

JUVENTUS VS. LOKOMOTIV



Juventus vs Lokomotiv , con Cristiano Ronaldo, motivado en agrandar su leyenda en la Champions League, abre la puerta de casa para recibir a la 'Locomotora' y tomar la punta absoluta del Grupo D. El duelo está programado en el Allianz Stadium de Turín, desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y lo puede seguir por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica. Juventus llega de de ganar 2-1 al Bologna en Serie A, sin las bajas habituales: Mario Mandzukic y Emre Can (no inscritos), además de los lesionados Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio y Marko Pjaca. Douglas Costa, quienes en teoría , no llegarían al Juventus vs Lokomotiv partido.



PSG VS. BRUJAS



PSG vs Brujas se enfrentan EN VIVO VÍA ESPN a una tarde decisiva para sus intereses, pues los dos equipos buscarán un triunfo a como dé lugar, pues entienden que una victoria en la tercera del Grupo A de la Champions League podría allanarles el camino a los octavos de final. El duelo que podría marcar el regreso de Edinson Cavani o Kylian Mbappé.



El PSG vs Brujas se jugará en el Estadio Jan Breydel. Para Perú el duelo inicia a las 2:00 p.m. En Francia y España sobre las 9 p.m. Si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.



GALATASARAY VS. REAL MADRID



El Real Madrid se enfrenta a las 2:00 p.m. al Galatasaray VÍA ESPN en un partido de la Champions League sin derecho a fallo para los blancos si quieren mantener sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase del torneo continental. El equipo blanco solo tiene un punto del grupo A, a cinco del líder, el PSG y necesita sumar su primera victoria para empezar a remontar en la que es su competición fetiche.



El Real Madrid deberá lidiar en Estambul no solo con el equipo rival sino con la caldera que supondrá el estadio Turk Telecom, con una afición que tradicionalmente aprieta mucho. Galatasaray, tercer clasificado del grupo con un único punto al igual que el Real Madrid pero con mejor diferencia de goles, buscará también una victoria que le pueda mantener en la carrera por la clasificación.



Galatasaray: Muslera - Mariano, Marçao, Luyindama, Nagatomo - N'Zonzi, Donk, Seri - Belhanda, Falcao (o Florin Andone), Babel. Entrenador: Fatih Terim



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos - James, Benzema, Hazard. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)

TOTTENHAM VS. ESTRELLA ROJA



La Estrella Roja buscará la victoria frente al Tottenham en el partido de la Champions League (FOX Sports 3), aunque lo tiene difícil. Los integrantes del equipo aseguran que jugará "con el corazón" y "harán todo lo posible sobre la cancha". El triunfo sobre el actual vicecampeón de Europa sería para los serbios una gran oportunidad de poder pasar a los octavos de finales de la competición.



El antiguo jugador del inglés Swansea considera que su equipo actual lo tendrá difícil ante el de la Premier, a pesar de que de momento ha logrado solo un punto en las dos anteriores jornadas, pues perdió ante el Bayern Múnich (2-7) y empató ante el Olympiacos (2-2).



El Estrella Roja ganó al Olympiacos en el último partido (3-1). Los serbios ahora están en la segunda posición del grupo con tres puntos, por detrás del Bayern Múnich, y por delante del Tottenham y el Olympiacos, ambos con un punto.



BAYERN MUNICH VS. OLYMPIAKOS



Bayern Múnich vs. Olympiacos se jugará por la fecha 3 del grupo D de la Champions League en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN. Te traemos toda la información, el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que supone la recuperación futbolística del poderoso equipo alemán.



Olympiacos, líder absoluto del fútbol griego, no la pasa bien en la competición europea. A diferencia del invicto de siete partidos que lleva en la Superliga de Grecia (6 triunfos y un empate), en la Champions League solo suma un punto producto del empate ante Tottenham en condición de local.



Bayern Múnich vs. Olympiacos: probables alineaciones



Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Pavard, Hernandez, Alaba; Martinez, Thiago; Gnabry, Coutinho, Coman; Lewandowski



Olympiacos: Jose Sa; Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Camara; Daniel Podence, Masouras, Guerrero​



MANCHESTER CITY VS. ATALANTA



Manchester City vs. Atalanta del grupo C por la Champions League se enfrentarán en el Etihad Stadium de Manchester hoy desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN 3. Nosotros te presentamos el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del partido que puede afianzar a los 'Citizens' en el primer lugar de su serie.



El vigente campeón de la Premier League vuelve a la Champions League donde intentará mantener la regularidad que no ha tenido en el torneo local enfrentando al colero de la serie, Atalanta, que no ha ganado ningún partido en este certamen, pero viene de cinco partidos sin derrotas en el 'Calcio'



Atalanta, en tanto, marcha tercero en la Serie A de Italia con una racha de tres triunfos y dos empates en sus últimos cinco cotejos, que lo tienen a cinco puntos del líder Juventus y con muchas esperanzas de volver a la Champions League la próxima temporada.



TABLAS DE POSICIONES POR GRUPO

GRUPO A

Grupo A Champions League Grupo A Champions League

GRUPO B

Grupo B Champions League Grupo B Champions League

GRUPO C​

Grupo C Champions League Grupo C Champions League

GRUPO D

Grupo D Champions League Grupo D Champions League

GRUPO E

Grupo E Champions League Grupo E Champions League

GRUPO F

Grupo F Champions League Grupo F Champions League

GRUPO G

Grupo G Champions League Grupo G Champions League

GRUPO H