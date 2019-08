Champions League: Día, hora y estadio de todos los partidos de la primera fecha del torneo de la UEFA

Champions League : Tras el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, faltaba conocer día, hora y estadio en del debut de cada uno de los equipos que animarán esta primera etapa del torneo más importante de clubes en el 'Viejo Continente'.

El Olympique Lyon vs. Zenit y el Inter de Milan vs. Slavia Praga serán los primeros partidos a jugarse de la fase de grupos. estyos choques quedaron programados para el martes 17 de setiembre a las 11:55 de la mañana (hora peruana).

Ese mismo día debuta el campeón defensor Liverpool visitando al Napoili en el estadio San Paolo. Este choque va en el horario estelar de las 2 de la tarde (hora peruana) y en simultáneo con el otro partido del grupo.

Barcelona y Valencia serán los primeros clubes eñpaoles en jugar la fase de grupos de esta Champions League. Ambos arrancan el 17 de setiembre en calidad de visita.

Mientras que para el segundo día de Champions League (18 de setiembre) habrán dos partidazos de etapa de definición entre PSG vs. Real Madrid en Francia y Atlético de Madrid contra Juventus.

Mira el rol de partidos de la fecha 1 de la Champions League 2019-20

17 de septiembre



Grupo E



Napoli vs. Liverpool

Estadio: San Paolo de Italia

Hora 2:00 p.m.



Red Bull Salzburgo vs. Genk

Estadio: Red Bull Arena de Austria

Hora 2:00 p.m.

Grupo F



Inter de Milan vs. Slavia Praga

Estadio: Giuseppe Meazza de Italia

Hora: Hora 11:55 a.m.



Borussia Dortmund vs. Barcelona

Estadio: Signal Iduna Park de Alemania

Hora 2:00 p.m.

Grupo G



Lyon vs. Zenit

Estadio: Parc Olumpique Lyonnais de Francia

Hora 11:55 a.m.



Benfica vs. Red Bull Leipzig

Estadio: Da Luz de Portugal

Hora 2:00 p.m.

Grupo H



Chelsea vs. Valencia

Estadio: Stamford Bridge de Inglaterra

Hora 2:00 p.m.



Ajax vs. Lille

Estadio: Johan Cruyff Arena de Holanda

Hora 2:00 p.m.

18 de setiembre



Grupo A



Brujas vs. Galatasaray

Estadio: Jan Breydel de Bélgica

Hora 11:55 a.m.



PSG vs. Real Madrid

Estadio: Parque de los Príncipes de Francia

Hora 2:00 p.m.

Grupo B



Olympiacos vs. Tottenham

Estadio: Georgios Karaiskakis de Grecia

Hora 11:55 a.m.



Bayern Múnich vs. Estrella Roja

Estadio: Allianz Arenna de Alemania

Hora 2:00 p.m.

Grupo C



Shakhtar vs. Manchester City

Estadio: Metalist de Ucrania

Hora 2:00 p.m.



Dinamo Zagreb vs. Atalanta

Estadio: Maksimir de Croacia

Hora 2:00 p.m.

Grupo D



Atlético de Madrid vs. Juventus

Estadio: Wanda Metropolitano de España

Hora 2:00 p.m.



Bayer Leverkusen vs. Lokomotiv

Estadio: BayArena de Alemania

Hora 2:00 p.m.

