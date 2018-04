Champions League: Pep Guardiola vivió terror con este recibimiento en Liverpool [VIDEO y FOTOS] 

Aún no se le pasa el susto a Pep Guardiola , ni a los jugadores del Manchester City. Un día de terror vivieron los 'Citizen' en las calles de Liverpool y dentro de Anfield donde cayeron goleados 3-0 a manos de los 'Guners' por los cuartos de final de la Champions League.



Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, condenó la violencia con la que recibido el transporte de los 'Citizen' a su llegada al mítico estadio de Anfield. Los fanáticos lanzaron numerosos objetos (botellas y latas de cerveza, pilas, monedas y encendedores) algo que no se veía desde la década de los '80.



Pep Guardiola recriminó a la Policía de Liverpool el ataque que sufrió el autobús del Manchester City y se lo hizo saber de manera irónica. "¡Gracias por protegernos! ¡Muchas gracias! Aprecio lo que habéis hecho... Vergüenza". Las bengalas y los cánticos acrecentaban el ambiente violento que se sentía incluso dentro del autobús visitante. "No esperábamos esto después de lo que sucedió el año pasado en Dortmund. Esto no es el Liverpool", dijo el DT en rueda de prensa.



Así se vivió desde dentro el violento recibimiento de los hinchas de Liverpool a Manchester City

Las queja de Manchester City provocaron el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, ofreciera disculpas por la conducta de los hinchas. Un gesto que agradeció, minutos después, el propio Pep Guardiola. Un video desde dentro del buss refleja la tensión que vivió el equipo y el ruido espeluznante de los impactos que sufrió la movilidad.



El encuentro, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Champions League, concluyó con una contundente goleada del Liverpool por 3 a 0. Un resultado difícil de remontar para el equipo de Pep Guardiola y que fuera de las canchas será visto como de 'Alto riesgo'.