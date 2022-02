Inter vs Liverpool juegan en vivo este miércoles 16 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza por los octavos de final de Champions League, en uno de los duelos más vibrantes de la semana. A continuación te comentamos los pormenores del partido y los horarios para verlo.

Será un duelo vibrante. El Liverpool se erigió como uno de los equipos más atemorizantes de la fase de grupos, mientras que la escuadra local no pasó por mayores apuros para lograr la clasificación a octavos de final, pero que no llegará en su mejor momento tras no encontrar regularidad en resultados.

“El Inter es probablemente el mejor equipo de Italia esta temporada. Muy bien organizado, muy bien entrenado, con creatividad y buenas individualidades. Tenemos que dar un buen rendimiento para tener posibilidades”, señala Jürgen Klopp, técnico del Liverpool.

El equipo de Simone Inzaghi depositará su confianza en lo que puedan hacer en la zona ofensiva Dzeko y Lautaro Martínez. Además, Arturo Vidal será de la partida y espera ser desequilibrante como en otras ocasiones.

Del lado de Liverpool, llega como el favorito para este partido dado el buen momento de Mohamed Salah y Sadio Mané, recientes finalistas de la Copa Africana de Naciones con sus respectivas selecciones. Sumado a ello, se encuentra la inclusión de Luis Díaz, quien se encuentra en la lista de convocados y que espera tener minutos en este partido.

¿A qué hora juegan Inter vs Liverpool EN VIVO por octavos de Champions League en Sudamérica?

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 300 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan Inter vs Liverpool EN VIVO por octavos de Champions League en Estados Unidos?

New Jersey: 3:00 p.m.

Miami: 3:00 p.m.

Los Ángeles: 12:00 p.m.

¿A qué hora juegan Inter vs Liverpool EN VIVO por octavos de Champions League en Centroamérica?

México: 2:00 p.m.

Panamá: 3:00 p.m.

Jamaica: 3:00 p.m.

Costa Rica: 2:00 p.m.

Honduras: 2:00 p.m.

Puerto Rico: 4:00 p.m.

República Dominicana: 4:00 p.m.

¿A qué hora juegan Inter vs Liverpool EN VIVO por octavos de Champions League en España?

Barcelona: 9:00 p.m.

Madrid: 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Inter vs Liverpool EN VIVO por octavos de Champions League?

Perú | Star+, ESPN2

Argentina | ESPN2, Star+

Bolivia | Star+, ESPN2

Brasil | HBO Max

Chile | ESPN Sur, Star+

Colombia | Star+, ESPN2

Ecuador | Star+

México | HBO Max, TNT Go

Paraguay | ESPN2, Star+

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos | Paramount+, TUDN App

Uruguay | Star+, ESPN2

Venezuela | Star+

Inter vs. Liverpool: posibles alineaciones

Inter de Milán: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Arturo Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoglu, Perisic - Dzeko, Lautaro Martínez (o Alexis Sánchez)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara - Salah, Firmino, Mané.

