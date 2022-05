Este sábado 28 de mayo tendrá lugar la gran final de Champions League con Real Madrid vs Liverpool, en un vibrante encuentro que permitirá definir al campeón de esta temporada. A continuación te contamos los horarios en los que podrás ver el partido según el país en el que te encuentres.

Liverpool dejó en el camino a Villarreal en semifinales, mientras que Real Madrid hizo lo propio frente al Manchester City para asegurar su boleto a la final. Así, ambos se citarán ahora en el Stade de France, Saint-Denis, que puede albergar a unos 80.000 espectadores.

Para este encuentro, Carlo Ancelotti no se guarda nada y convocó a todos sus jugadores para la gran final de Champions League, por lo cual veremos a cracks de la talla como Karim Benzema, Luka Modric, Vinicius Júnior y más. “Se enfrentarán dos grandes equipos y el que tenga más coraje y personalidad ganará al final”, dijo el técnico previo al partido.

En tanto, Klopp tendrá a su disposición a jugadores como Luis Díaz, Mohamed Salah o Sadio Mané. Sin embargo, siguen en duda futbolistas como Thiago Alcantara o Fabinho. El estratega sabe que tiene un duro rival, pero no le teme. “Es un equipo capaz de hacer cualquier cosa, no solo marcar cinco goles en 10 minutos. No están aquí por magia (...) Pero nosotros tenemos que mostrarles lo que podemos hacer”, indicó.

A continuación te traemos la lista de horarios del Real Madrid vs Liverpool en la final de Champions League, así como cómo ver el partido en directo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool EN VIVO por final de Champions League en Sudamérica?

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool EN VIVO por final de Champions League en Estados Unidos?

New Jersey: 3:00 p.m.

Miami: 3:00 p.m.

Los Ángeles: 12:00 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool EN VIVO por final de Champions League en Centroamérica?

México: 2:00 p.m.

Panamá: 3:00 p.m.

Jamaica: 3:00 p.m.

Costa Rica: 2:00 p.m.

Honduras: 2:00 p.m.

Puerto Rico: 4:00 p.m.

República Dominicana: 4:00 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool EN VIVO por final de Champions League en España?

Barcelona: 9:00 p.m.

Madrid: 9:00 p.m.

¿Cómo ver en vivo el Real Madrid vs Liverpool por final de Champions League?

Si no te quieres perder la gran final de Champions League, Real Madrid vs Liverpool, podrás sintonizarlo a través de la señal de la cadena ESPN 2. Además, podrá ser vista también a través de la plataforma de streaming Star+.

Perú | Star+, ESPN2

Argentina | ESPN2, Star+

Bolivia | Star+, ESPN2

Brasil | HBO Max

Chile | ESPN Sur, Star+

Colombia | Star+, ESPN2

Ecuador | Star+

México | HBO Max, TNT Go

Paraguay | ESPN2, Star+

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos | Paramount+, TUDN App

Uruguay | Star+, ESPN2

Venezuela | Star+, TLT Venezuela

Real Madrid vs Liverpool: últimos resultados

2020-21 Liverpool 0-0 Real Madrid

2020-21 Real Madrid 3-1 Liverpool

2017-18 Real Madrid 3-1 Liverpool

2014-15 Real Madrid 1-0 Liverpool

2014-15 Liverpool 0-3 Real Madrid

