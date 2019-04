Barcelona vs. Manchester United EN VIVO | Horarios y canales | Cuartos de final ida de la Champions League

Barcelona vs. Manchester United EN VIVO se enfrentan este miércoles 10 de abril por los cuartos de final ida de la Champions League. El duelo se jugará en el Old Trafford de Inglaterra. Ambos equipos llegan a este partido con la ilusión de convertirse en el nuevo campeón de la edición 2018-2019 de una de las copas más importantes de Europa. Si no te encuentras en Perú, a continuación te damos a conocer los HORARIOS y CANALES que transmitirán este partidazo por Liga de Campeones. ¡Lee la nota!



¿Cuándo y a qué hora se juega en Barcelona vs. Manchester United? El partido por cuartos de final ida de la Champions League se juega este miércoles 10 de abril y en los horarios que a continuación te presentamos:



El Barcelona está dispuesto a ir con todo y no dejar con vida al Manchester United a pesar de ser el equipo local y tratarán de anotar el mayor número de goles para definir en el Camp Nou su pase a semifinales de la Champions League. Sin embargo, los ingleses no cederán ningún espacio y buscarán anular el ataque letal de Lionel Messi y Luis Suárez.

CANALES Y HORARIOS: Barcelona vs. Manchester United





Argentina 16:00 FOX Sports

Bolivia 15:00 FOX Sports

Brasil 16:00 EI Plus

Canada 15:00 sin confirmar

Chile 15:00 FOX Sports

Colombia 14:00 FOX Sports

C.Rica 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Cuba 15:00 Tele Rebelde

Ecuador 14:00 FOX Sports

El.Salvador 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Estados.Unidos 15:00 - 12:00 UniMás, Univision Deportes

Guatemala 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Honduras 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

México 14:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Nicaragua 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Panamá 14:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Paraguay 15:00 FOX Sports

Perú 14:00 Fox Sports

Puerto.Rico 15:00 FOX Sports, FOX Sports 2

R.Dominicana 15:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Uruguay 16:00 FOX Sports

Venezuela 15:00 FOX Sports

El Manchester United espera contar con el delantero Marcus Rashford en el partido contra el Barcelona luego de recuperarse de una lesión de tobillo. Sin embargo, el chileno Alexis Sánchez entrenó por primera vez con el United desde que superó una lesión en el ligamento de la rodilla, pero no estará ante su exequipo.



El Manchester United también espera tener en cancha a Nemanja Matic. Otro duda es el mediocampista Ander Herrera, quien presenta una dolencia física.

Posibles Alineaciones



Manchester United: De Gea - Young, Jones, Smalling, Lindelof, Shaw - Matic, McTominay - Pogba - Rashford, Mata. Entrenador: Ole Solskjaer.



FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Arthur, Busquets - Messi, Luis Suárez, Coutinho. Entrenador: Ernesto Valverde.