Barcelona vs Napoli por Champions League. Españoles e italianos chocan por octavos de final ida del torneo de la UEFA. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y mucho más. ¡Toma nota!

¿QUÉ DÍA Y DÓNDE SE JUGARÁ EL BARCELONA VS NAPOLI POR CHAMPIONS LEAGUE?

Pues este martes 25 de febrero en el Estadio San Paolo de la ciudad de Napoli, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.

¿A QUÉ HORA ARRANCA EL BARCELONA VS NAPOLI POR CHAMPIONS LEAGUE?

Va desde las 3:00 p.m. de Perú y Colombia. A las 5:00 p.m. de Argentina y Chile. A las 9:00 p.m. de España. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

¿QUÉ CANALES DE TV PASARÁN EL BARCELONA VS NAPOLI POR CHAMPIONS LEAGUE?

ESPN 2 será el encargado de transmitir el cotejo para Latinoamérica. En Brasil por TNT Brazil, Esporte Interativo Plus y TNT Go. En España por Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus y Movistar+. En Estados Unidos por Univision NOW, TUDN USA, B/R Live, UniMás y TUDN en Vivo.

¿VAS A SEGUIR EL BARCELONA VS NAPOLI VÍA INTERNET?

