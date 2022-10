A todo o nada. Barcelona vs Inter EN VIVO el miércoles 12 de octubre por la cuarta fecha del Grupo C de la Champions League 2022-23. Este partido es trascendental para el conjunto azulgrana que podría quedar fuera del torneo de no conseguir un buen resultado y aquí te contaremos dónde y cómo verlo en vivo y en directo.

Más información Cómo ver Barcelona vs Inter EN VIVO: dónde seguir transmisión del partido por Champions League

El equipo azulgrana es tercero del grupo C a tres puntos del Inter, segundo clasificado, y a seis del líder Bayern de Múnich, que lleva un pleno de victorias y al que un nuevo triunfo frente al Viktoria Pilsen el miércoles daría la clasificación matemática.

Barcelona vs. Inter de Milán: a qué hora juegan en Champions League

Perú - 14:00 horas

México - 14:00 horas

Colombia - 14:00 horas

Ecuador - 14:00 horas

Venezuela - 15:00 horas

Chile - 16:00 horas

Argentina - 16:00 horas

Uruguay - 16:00 horas

España -21:00 horas

Las dos últimas derrotas azulgranas ante Bayern e Inter han complicado mucho el camino del conjunto catalán, al que, en caso de derrota, sólo un tropiezo de los alemanes ante el modesto Viktoria, daría algo de oxígeno.

“Estamos en una situación incómoda y ahora tenemos urgencias, pero mañana tenemos una final para intentar arreglarlo”, dijo este martes el técnico azulgrana, Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al encuentro.

El crucial duelo con el Inter llega, además, a pocos días del clásico liguero contra el Real Madrid del próximo domingo, en el que los dos grandes del fútbol español se jugarán el liderato de su campeonato doméstico.

Enfrente estará un Inter, al que la polémica victoria de la pasada semana, con quejas azulgranas por el arbitraje, ha reanimado.

Barcelona vs. Inter de Milán: qué canales transmiten la Champions League

Perú - ESPN2, Star Plus

México - HBO Max

Colombia - ESPN2, Star Plus

Ecuador - ESPN2, Star Plus

Venezuela - ESPN2, Star Plus

Chile - Star Plus, ESPN

Argentina - StarPlus, ESPN

Uruguay - ESPN2, Star Plus

España - Movistar Plus

Llegado a ese encuentro con dos derrotas consecutivas en la liga italiana, tras ganar al Barça, el conjunto lombardo también se impuso 2-1 al Sassuolo el fin de semana para dar un paso más hacia la zona noble de la clasificación liguera italiana.

“El Inter tenía muchas ganas de ganar. Son dos victorias que marcan la moral y la clasificación”, admitió el técnico del conjunto italiano, Simone Inzaghi. La victoria ante el Barça la pasada semana permitió al Inter recuperar el rumbo en la Champions, donde ahora tiene una buena oportunidad para meterse en octavos de final con un nuevo triunfo.

Barcelona vs. Inter de Milán: equipos probables

Barcelona: Ter Stegen - Eric García, Piqué, Marcos Alonso - Busquets, De Jong, Gavi, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

Inter de Milán: Onana - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Lautaro.