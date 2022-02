PSG vs. Real Madrid se verán las caras en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, un partido donde dos de los favoritos al título de la Orejona medirán poderío en París, donde el equipo local buscará empezar con el pie derecho la serie. Con Karim Benzema como la gran duda en el equipo de Carlo Ancelotti, los españoles se refugiarán en su gran figura, Vinicius Junior, como principal arma de ataque. Aquí te contamos cuáles son los horarios, canales de transmisión y todos los detalles para seguir el partido en vivo y en directo.

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs. Real Madrid?

El partido entre PSG y Real Madrid podrá ser visto este martes 15 de febrero desde el Parque de los Príncipes. Recordemos que el PSG marcha invicto jugando como local y en el conjunto español la gran duda es Karim Benzema, por lo que no la tendrán nada fácil para abatir al poderío francés.

PSG vs. Real Madrid: horarios del partido

España: 21:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

México y Centroamérica: 14:00 horas

¿Qué canal transmite el PSG vs. Real Madrid en directo?

El partido entre PSG y Real Madrid podrás verlo a través de ESPN en todo Latinoamérica, siendo este el único canal de transmisión de la UEFA Champions League.

Si quieres ver el PSG - Real Madrid en España podrás seguirlo vía Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

En México, el PSG vs. Real Madrid podrás verlo a través de TNT Sports, que desde esta temporada transmite todos los partidos de la Champions.

¿Dónde ver online el partido PSG vs. Real Madrid?

Si quieres ver la transmisión del partido PSG vs. Real Madrid tienes dos opciones para seguirlo online: la primera es vía Star Plus, que es la señal habilitada para todo Latinoamérica donde puedes seguir el encuentro de Champions League; además, podrás verlo a través de Movistar Plus que es el canal online de Movistar válido para todo España.

PSG vs. Real Madrid: alineaciones probables

PSG: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Diallo, Mendes; Wijnaldum, Gueye, Verratti; Messi, Mbappé, Di María.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius, Bale.

Historial PSG - Real Madrid

El historial de enfrentamientos entre PSG y Real Madrid en la UEFA Champions League favorece ligeramente a los merengues. El historial indica que son 4 victorias a favor de los merengues contra tres de los parisinos, siendo los 3 restantes empates. Recordemos que la última vez que se vieron las caras fue en la edición 2017-18 cuando Real Madrid eliminó al PSG en los octavos de final gracias a un 5-2 en el global.

Últimos cinco partidos del PSG

PSG 1-0 Rennes | Ligue 1

Lille 1-5 PSG | Ligue 1

PSG 0-0 Niza | Copa de Francia, eliminado PSG

PSG 4-0 Reims | Ligue 1

PSG 2-0 Brest | Ligue 1

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Villarreal 0-0 Real Madrid | LaLiga

Real Madrid 1-0 Granada | LaLiga

Athletic 1-0 Real Madrid | Copa del Rey, cuartos de final

Real Madrid 2-2 Elche | LaLiga

Elche 1-2 Real Madrid | Copa del Rey, octavos de final

