Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO se enfrentan en la gran final de la UEFA Champions League 2022 desde París, Francia, donde españoles e ingleses volverán a verse las caras en el partido decisivo por la ‘Orejona’. Será la revancha para el equipo de Jürgen Klopp, que perdió ante el Real Madrid en la final de la edición 2017-18, cuando los merengues obtuvieron el tricampeonato con Cristiano Ronaldo y Zidane al mando. El presente indica que los ‘Reds’ son ligeramente favoritos, pero los de la ‘Casa Blanca’ tienen la historia a su favor y el antecedente de las remontadas en esta edición de Champions. Aquí te contamos todos los detalles para ver el partido.

Real Madrid llega a esta final de Champions League 2022 con el rótulo de campeón de LaLiga Santander. El equipo de Carlo Ancelotti obtuvo su estrella número 35 en el torneo local y está atravesando su mejor etapa en varios años. Además, recordemos que dejaron afuera a 3 de los más grandes favoritos al título: PSG en octavos de final, Chelsea (campeón en la edición pasada) en cuartos de final y al poderoso Manchester City de Guardiola en la semifinal, que fue de infarto, encuentros que contaron con la particularidad de haberse definido en los minutos finales o tiempos extras.

Liverpool, por su parte, no pudo coronarse campeón de la Premier League en la última fecha y quedó ubicado en la segunda posición. Los de Klopp, a diferencia de los españoles, atravesaron un camino un tanto más sencillo, habiendo eliminado a Inter de Milan en octavos de final, Benfica en cuartos y al Villarreal en la semifinal, series en donde nunca corrieron riesgo alguno y siempre reafirmaron su condición de claros favoritos.

Real Madrid vs. Liverpool: ¿a qué hora es la Final de Champions League?

La final Real Madrid vs. Liverpool en España podrás verla desde las 21:00 horas.

En Perú, México, Colombia y Ecuador el partido empieza desde las 14:00 horas.

En Argentina, Uruguay y Brasil se podrá ver el partido desde las 16:00 horas.

En Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay arrancará a las 15:00 horas.

En Estados Unidos puedes verlo en 3 horarios: 14:00 (CT) - 15:00 (ET) - 12:00 (PT).

Canales de transmisión y dónde ver la Final de Champions League 2022

Si quieres ver por TV esta final entre Real Madrid vs. Liverpool podrás hacerlo vía Movistar Plus en España, HBO Max y TNT Sports en México, ESPN para todo Latinoamérica y Fox Sports en Brasil. Además, si quieres seguir online la transmisión puedes hacerlo a través de las plataformas de streaming de Movistar Plus o Star Plus, que pasarán en directo este partidazo desde el Stade de France en París.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Liverpool

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keitá, Thiago, Henderson; Salah, Díaz o Jota y Mané.

MÁS DEPORTES EN TROME