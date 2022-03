Real Madrid vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras en el Santiago Bernabéu en el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, partido en el que los de Carlo Ancelotti deberán darle vuelta al marcador, pues en la ida culminaron con un 1-0 en contra gracias a un tanto agónico de Kylian Mbappé. Aquí en TROME te contamos cuáles son los horarios, canales de TV y todos los detalles para que puedas seguir la transmisión.

El Real Madrid tratará de reeditar su victoria de 2018 cuando apeó al equipo galo en octavos de final para acabar finalmente llevándose el trofeo, aunque en aquella ocasión no tuvo que remontar un resultado adverso. El equipo blanco llega al encuentro animado tras su contundente victoria liguera sobre la Real Sociedad 4-1 del sábado, que le ha permitido afianzarse aún más en el liderato del campeonato español, tras un buen encuentro que ha disparado las expectativas merengues.

“Hemos jugado muy bien desde el principio, el plan era este, presionar arriba y evitar la salida desde atrás del rival”, dijo el entrenador Carlo Ancelotti tras el partido, convencido de que “jugando así tenemos más probabilidades de hacerlo bien el miércoles”.

Real Madrid vs. PSG: horarios del partido

En España, el encuentro que se vivirá en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y PSG se jugará a partir de las 21:00 horas. Eso sí, aquí en TROME te contamos cuáles son los horarios en el resto del mundo para poder ver la transmisión de este partido.

Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Real Madrid vs. PSG: canales de transmisión

Si te encuentras en España el partido entre Real Madrid y PSG puedes verlo a través de Movistar Plus que es el único canal que cuenta con todos los derechos de transmisión de este certamen.

Para todo Latinoamérica, el partidazo entre Real Madrid vs. PSG puede ser visto por la señal de ESPN, que desde hace varias décadas trae en vivo la transmisión de la UEFA Champions League, la máxima competición de clubes.

Finalmente, para México puedes sintonizar HBO Max y TNT Sports que son los nuevos canales donde se transmite la Champions League.

¿Dónde ver online el Real Madrid vs. PSG?

Si quieres seguir todos los partidos de la UEFA Champions League a través de dispositivos móviles puedes hacerlo de tres maneras: vía Star Plus si quieres seguir la señal de ESPN, Movistar Plus para todo España y vía TNT Sports Go si es que te encuentras en México o contratando el paquete de HBO Max.

Real Madrid - PSG: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos (o Camavinga), Valverde; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

PSG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Verratti, Danilo; Messi, Mbappé, Neymar.

MÁS DEPORTES EN TROME