Chelsea se alista para medir fuerzas ante Everton por la Premier League este jueves, pero el comando técnico encabezado por Thomas Tuchel también tiene otra preocupación: cuatro jugadores del equipo han dado positivo a coronavirus (COVID-19). La noticia fue confirmada por el propio entrenador unos minutos antes del inicio del encuentro.

De acuerdo al comunicado que envió la entidad ‘Blue’, Romelu Lukaku, Timo Werner y Callum Hudson-Odoi, quienes se perfilaban para ser titulares, tuvieron que permanecer en cuarentena tras detectarse que fueron contagiados. El cuarto deportista afectado es Ben Chilwell, quien actualmente se encuentra en etapa de recuperación, por una lesión sufrida recientemente.

Según las palabras de Thomas Tuchel, la plantilla pasó por exámenes adicionales a lo largo de este jueves, con la finalidad de descartar o confirmar los casos. Además, el estratega indicó que el problema ya se había presentado desde un día antes, puesto que varios futbolistas empezaron a sentirse mal y no pudieron entrenar.

Actualmente, los deportistas son atendidos de acuerdo al protocolo, para que puedan recuperarse y volver a las canchas pronto. El cuerpo médico del Chelsea se encarga de supervisar todas las acciones referentes al tema y a la vez informan de los detalles al comando técnico del equipo principal.

Preocupación por Kai Havertz

El estado de salud de Kai Havertz también mantiene en alerta a Thomas Tuchel, pese a que no ha sido diagnosticado con COVID-19. “Se siente mal, todavía no ha dado positivo, pero estamos esperando los demás resultados de las pruebas y decidimos no traerlo con el plantel”, agregó el entrenador.

A pesar de las bajas, el DT de Chelsea dejó en claro que en ningún momento pasó por su cabeza la posibilidad de solicitar que el juego ante Everton sea pospuesto. Ahora, superando los inconvenientes, los ‘Blues’ (3° con 36 puntos) buscarán el triunfo para acercarse al líder Manchester City (41 unidades).