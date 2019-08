Chelsea vs Leicester City EN VIVO en Stamford Bridge por Premier League vía ESPN2

Chelsea vs. Leicester City EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 2 de la Premier League en Stamford Bridge este domingo desde las 10:30 am. (hora peruana) y por transmisión de ESPN2. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que cierra la jornada dominical en Inglaterra.

Tras una dolorosa derrota en el debut ante el renovado Manchester United, Chelsea se estrena en casa enfrentando a un equipo que espera volver a dar pelea por la Premier League como es Leicester City, campeón en la temporada 2015-16, y que tiene como objetivo volver a la Champions League.

Chelsea vs. Liverpool: horas y canales en el mundo



Perú 10:30 am. | ESPN 2

México 10:30 am. |

Ecuador 10:30 am. |

Colombia 10:30 am. |

Bolivia 11:30 am. |

Chile 11:30 am. |

Paraguay 11:30 am. |

Venezuela 11:30 am. |

Brasil 12:30 am. |

Argentina 12:30 am. |

Uruguay 12:30 am. |

España 5:30 pm. |

Con Frank Lampard, Chelsea aún no sabe lo que es ganar un partido oficial esta temporada. Arrancó la Premier con una goleada en contra ante Manchester United y a mitad de semana perdió la definición de la Supercopa de Europa contra Liverpool en definición por penales. Resultados que preocupan, pero que analizando el ritmo del juego, no fueron del todo malos.

En ambos partidos, Chelsea pagó caro la inexperiencia de su plantilla en la que ya no está Eden Hazard. Ahora la creación de fútbol y jugadas de peligro recae en lo que pueda hacer Christian Pulisic, mientras que N'Golo Kanté es el equilibrio. Cuando ellos son controlados, como sucedió en los anteriores partidos, el equipo decae.

Leicester City, en tanto, se ha mostrado como un equipo interesante con el balón pero que carece de profundidad. El equipo de Brendan Rogers dominó ampliamente el partido contra Wolverhampton, pero no tuvo más de un disparo al arco, algo que no pyede suceder si pretende dar la sorpresa en Stamford Bridge.

Chelsea vs. Liverpool: probables alineaciones



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Pedro, Giroud, Pulisic



Leicester City: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Tielemans, Ndidi, Maddison; Barnes, Vardy, Albrighton

