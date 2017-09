Chelsea vs Manchester City: EN VIVO ONLINE TV Los blues se enfrentan al equipo ciudadano este sábado en el estadio Stamford Bridge de Londres por la fecha 7 de la Premier League. Chelsea busca un triunfo ante Manchester City para alcanzar el liderato. (11:30 a.m.) (TV: ESPN)



El Chelsea vs Manchester City enfrentará a su vez a dos de los técnicos más mediaticos de la Premier League. Por un lado estará el italiano Antonio Conte y por el otro Pep Guardiola.



Chelsea vs. Manchester City será el partido que ponga en juego el liderato de los blues, con 16 puntos, y podría ser la oportunidad de los Citizens (13 puntos) de escalar al primer lugar dependiendo del resultado del Manchest United, que se enfrentará horas antes al Crystal Palace.



En buen momento de los Citizens lo avalan para salir airosos en el Chelsea vs Manchester City, el duelo más atractivo de la fecha de la liga inglesa.

Manchester City tendrá dos bajas sensibles. Por un lado Benjamin Mendy con una lesión de gravedad en la rodilla y por el otro, Sergio Agüero que sufrió un accidente automovilistico con la posterior fractura de una costilla.



Chelsea tendrá también ausencias notables. A la conocida de Danny Drinkwater por lesión prolongada se suma la de David Luiz suspendido.

Alineaciones del Chelsea vs Manchester City:



Chelsea: Courtois; Cahill, Christensen, Azpilicueta; Alonso, Zappacosta, Kante, Bakayoko, Cesc Fabregas, Eden Hazard y Álvaro Morata.



Manchester City: Claudio Bravo; Walker, Danilo, Otamendi, Stones; Fernandinho, Kevin De Bruyne, David Silva; Sterling, Jesús Gabriel y Sané.

