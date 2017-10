El hincha más convenido del mundo: Salió del estadio renegando de Chile, escuchó gol de Alexis Sánchez hizo esto [VIDEO]

Un hincha chileno se ha convertido en el más convenido del planeta tras hacerse viral un video en el que cambia de opinión de forma inmediata, según el resultado del partido Chile vs Ecuador por las Eliminatorias.



El aficionado fue entrevistado saliendo del estadio Nacional de Santiago de Chile antes que termine el partido con Ecuador. El hincha decepcionado por el gol ecuatoriano de Romario Ibarra (1-1) a los 85 minutos, comenzó a criticar a La Roja.



"Ya se acabó todo", dijo con rostro molesto. Además, explicó que lo malo de Chile fueron "los cambios. Los últimos cambios". No obstante, en medio de la entrevista Alexis Sánchez (86') anotaba el gol del triunfo chileno.



El aficionado entró corriendo al estadio y tras confirmarse el triunfo salió nuevamente, pero esta vez sonriendo y gritando "Retiro lo dicho, retiro lo dicho". Es más, estaba tan feliz que no dudó en abrazar al reportero.

Mira los goles y resumen del triunfo 2-1 de Chile ante Ecuador:

Chile 2-1 Ecuador: resumen y goles

El video se viralizó en las redes sociales por el hecho peculiar. Chile con ese triunfo se mantiene con vida pero deberá de enfrentar a Brasil como visitante para sellar la clasificación a Rusia 2018.

