Chile se quedó sin mundial pero recibirá millonario premio de consuelo ¡INCREÍBLE!

La selección de Chile quedó fuera del Mundial Rusia 2018 tras caer por goleada ante Brasil en la última fecha de eliminatorias. Sin embargo, un millonario incentivo volvería a dar felicidad en el alicaído estado anímico de los jugadores de 'La Roja'.



Se trata de un premio de 10 millones de dólares que los dirigidos por Juan Antonio Pizzi recibirán en los próximos días, pero perdieron un bono extra de US$ 7 millones que iban a recibir solo por clasificar al Mundial Rusia 2018.

Chile 2-1 Ecuador: resumen y goles

Esta millonaria suma que se repartirá la selección chilena es gracias a la firma de un convenio en el 2015, durante la era de Sergio Jadue. Además se supo que cada jugador de Chile que sea llamado se embolsaría 13.200 dólares como parte de un bono extraordinario por partido, muy independiente del resultado que consiga en la etapa clasificatoria.



Aunque el pago acumulado recién se daría en los proximos días, se sabe que gracias a este acuerdo se acumularon, en total, cerca de 5,5 millones de dólares, en su conjunto. A ello se suman los más de US$ 4 millones de la misma divisa por premios obtenidos por triunfos o empates.

Documento comprueba acuerdo que favorece a jugadores chilenos. Documento comprueba acuerdo que favorece a jugadores chilenos. Documento comprueba acuerdo que favorece a jugadores chilenos.

En el acuerdo también se pudo conocer que por cada partido ganado de local, los jugadores chilenos recibirían US$ 20 mil, US$ 25 mil por partido ganado de visita y US$ 10 mil por partido empatado de local.