Roberto Palacios sabe que el fútbol a veces empieza jugándose fuera de las canchas. El exconductor de selección peruana entiende que, para el decisivo duelo de este martes ante la selección de Paraguay, el visitante podría llegar económicamente ‘motivado’ para ‘aguarle la fiesta’ a todos los peruanos en el Estadio Nacional.

“No creamos que será un partido fácil. El problema de esta selección fueron sus entrenadores, porque jugadores tienen. Mira cómo le ganaron a Ecuador. Lo bueno es que no va a estar su mejor jugador, (Miguel) Almirón. ¿Ustedes creen que no van a incentivar a Paraguay para que venga y le ensucie la fiesta a Perú?”, dijo el ‘Chorri’ para la web de la ADFP y sospechando una mala intención de Chile o Colombia.

“Si Perú no gana y empata hay otros equipos que lo podrán alcanzar y pasar. No será fácil este final”, señaló Palacios quien este martes estará en las gradas del Estadio Nacional.

La Selección Peruana llega a la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, con la consigan de ganar para lograr el repechaje. Mira los otros escenarios.

‘Chorri’ Palacios: Una vez nos ofrecieron echarnos

Para sorpresa de todos los seguidores de la ‘Blanquirroja’ el ‘Chorrillano’ reconoció un episodio de motivación económica cuando era jugador de Perú. “Claro que sí, por supuesto. Es más, te digo que una vez nos hablaron para ‘echarnos’, pero eso no va con nosotros, otra vez nos hablaron para incentivarnos, es normal para ganar”, apuntó el volante.

Ante la pregunta, sobre si aceptó el dinero de la motivación dio una ejemplar respuesta. “Ganamos el partido, pero por nosotros, sin aceptar la plata. Recuerdo que estábamos mal, pero hablamos y dijimos que debemos ganar por nosotros, por nuestra hinchada por orgullo propio, para despedirnos dignamente en casa y así fue”, reconoció el crack de la ‘Blanquirroja’.

Roberto Palacios fue uno de los mejores jugadores de la selección peruana en los últimos tiempos. Foto: GEC.

Asimismo, Roberto Palacios, recordó que también en un Perú vs Paraguay nació la frase ‘Te Amo Perú’. “Es una coincidencia, pero fue un 29 de marzo del año 2000, mira justo llega la misma fecha después de 22 años. Me siento orgulloso de ser parte de la historia y que el hincha se sienta orgulloso de ser peruano”, recordó.

Roberto Palacios: “Quisiera estar en el pellejo de los chicos”

El autor de los ‘Chorrigolazos’ reconoce su deseo de estar en el campo este martes y anotar porque no un gol como el recordado tanto que le anotó a José Luis Chilavert. “Quisiera estar en el pellejo de los chicos, me cuidaría, alimentaría y descansaría para estar con todas las pilas. Recuerdo que después de hacer gol a Chilavert me dijo: enano me cag... me dejaste parado. Lo que pocos sabes es que después de eso Chilavert se hizo mi amigo”, añadió.

El \'Chorri\' Roberto Palacios fue crítico al analizar el trabajo de la Selección Peruana en las Eliminatorias. (Foto: El Comercio)

Ante la posibilidad de verse en la posición de Ricardo Gareca, el exseleccionado no dudó dos veces ponerse en sus zapatos. “Les diría a los jugadores que este es uno de los momentos más hermosos para los futbolistas, que son pocos los privilegiados de estar. Yo quisiera contar con dos o un minuto en el campo y tirarme de cabeza si es necesario. Les diría que jueguen por su honra el de sus familias y por toda alegría del pueblo peruano que no tiene un precio. Les diría que también que son solo 090 minutos de esfuerzo”, añadió.