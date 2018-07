Saca las garras. La esposa de Christian Cueva, Pamela López, decidió pronunciarse tras el vergonzoso video de un sujeto que ofendió al futbolista durante su viaje en avión a Rusia . El indignante video circuló en redes y los usuarios identificaron al hombre como Renzo Quiroz.

Uno de los que le brindaron su respaldo a Christian Cueva fue André Carrillo. El seleccionado nacional envió un mensaje vía Instagram a 'Aladino' para pedirle que no haga caso a gente malintencionada y le pidió a los verdaderos hinchas respeto.

Pero quien decidió mandar un mensaje más largo sobre todo lo sucedido fue Pamela López. La esposa de Christian Cueva lamentó que exista gente como este 'humano' que haga 'mofa de su 'hazaña' al grabar al futbolista.

André Carrillo y Christian Cueva André Carrillo y Christian Cueva

"Con mucha lástima e indignación rechazo de todas las formas la actitud deplorable de un humano que viene circulando en redes haciendo mofa de su “gran hazaña” o “viveza” en contra de mi compañero a quien defenderé y pondré el pecho cuando sienta que deba hacerlo dentro de la circunstancia que me toque", escribió en Instagram Christian Cueva.

Pero eso no fue todo. Pamela López declaró que ese sujeto no era un hincha, pues el verdadero hincha es quien está apoyando en las buenas y en las malas. Además, la esposa de Christian Cueva dejó en claro que no iba a juzgar a Renzo Quiroz por haberle hecho a su pareja.

"No creo que merezcamos seguir exponiéndonos frente a individuos malcriados, idolatras y fanáticos que no superan ni asimilan lo ocurrido en el fútbol y lo hacen personal y no solo agreden, ofenden, humillan, provocan sino que también generan muchos enfrentamiento en redes" , escribió en Instagram .

La esposa de Christian Cueva se mostró enojada con la situación y manifestó que no iba a permitir a nadie ofender a su pareja con un video humillante que solo buscaba generar burlas por el error del futbolista en el mundial Rusia 2018.

"No le voy a permitir que se crea con autoridad de violentar verbalmente a otro humano que juega al fútbol por su país y lo hace con mucho sacrificio y amor, ni que se aproveche de la buena voluntad y fe de un video para humillarlo y hacerle blanco de burlas por un error involuntario, eso además de bajo es miserable", indicó Pamela López.

"Concluyo esto dejando en claro que Christian Cueva no solo es un jugador de fútbol, también es hijo al mismo tiempo padre y esposo que siempre lo respaldaremos las veces que sea necesario hacerlo. Espero que gente como ese humano alimente su cerebro y su corazón y viva en paz", finalizó la esposa de Christian Cueva.

Pamela López defiende a Christian Cueva Pamela López defiende a Christian Cueva

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.