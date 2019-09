Christian Cueva se sincera y explica por qué Ricardo Gareca lo llama a la selección pese a no jugar en Santos [VIDEO] 

Con cara de resignación, así se mostró Christian Cueva , quien fue convocado a la selección peruan a pese a no jugar en Santos y a su bochornosa escena en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez, donde se le vio orinando ante la mirada de todos.



Ante la consulta sobre su llamado, Christian Cueva responde: "Por lo que di en la selección. Después, con él (Ricardo Gareca) tuve una conversación larga. También conversamos las cosas extradeportivas. Ahora las cosas están más claras que nunca", señaló para las cámaras de Movistar Deportes.



"En tan poco tiempo he pasado cosas buenas como jugar la Copa América. Y a la vez cosas que he cometido y pude haber evitado. Soy ser humano, tengo derecho a equivocarme", agregó el volante nacional.

Asimismo, Christian Cueva se refirió a lo ocurrido en el aeropuerto de Lima. "Lo del aeropuerto no debió ser. Hay niños viéndome y tengo hijos... me siento avergonzado. Tuve que tener la calma para afrontar esto y pedir disculpas del caso a todos. Es algo que nunca había sucedido en mí", cerró.

Video: Palabras de Christian Cueva

Con Christian Cueva, la selección peruana se prepara para afrontar un amistoso con Ecuador, el jueves 5 de setiembre en el Red Bull Arena de New Jersey desde las 8:00 p.m. de Perú.