Christian Cueva: Esta fue su explosiva respuesta a las críticas de Julio César Uribe |VIDEO |FOTOS

El que se pica pierde. Esa es una lección que todavía no aprende Christian Cueva , volante de la selección peruana , quien no ha asimilado de la mejor manera las críticas de Julio César Uribe quien aseguró que que el jugador del Krasnodar de Rusia "no es un jugador extraordinario", y lo ubicó muy por debajo de otros compañeros como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.



Christian Cueva no se mordió la lengua para contestarle a Julio César Uribe. "Me sorprendió lo que dijo. Yo no soy extraordinario ni soy malo, pero siento que soy bueno y útil. Le sirvo al fútbol, a la vida y a mi familia. Yo no me creo más que nadie, pero tampoco menos", replicó 'Aladino' para NEXSport.



Christian Cueva argumentó su molestia con Julio César Uribe debido a que su crítica no se planteó de buena manera. "No me parece que se pueda hablar de esa manera. Cuando me fue bien en la selección peruana, recibí elogios de esa misma persona y fue una alegría para mí. Quizás ahora no le parezca mi juego y diga que estoy en bajo nivel. Lo voy a aceptar, pero hay formas de decirlo", recalcó.



Pero Christian Cueva tenía más combustible por quemar y trató de pagarle con la misma moneda al 'Diamante' "Para mí son extraordinarios Farfán, Guerrero, Pizarro y Cubillas por lo que ganaron. Después, ¿quién más ganó algo? Me gustaría ser parte de eso, pero sé que aún me falta mucho. No voy a permitir que nadie diga nada negativo sobre mi persona o el grupo", dijo envalentonado.



El tono desafiante de Christian Cueva no cesó para con Julio César Uribe. "Quiero pensar que fue un momento de calentura porque la selección peruana no estuvo bien. No quiero pensar otra cosa. Estos comentarios me hacen pensar distinto de una persona con la que he entrenado. Uno va conociendo a la gente, pero son cosas que pasan", añadió 'Cuevita'.