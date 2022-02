Christian Cueva está pasando por su mejor momento futbolístico desde que llegó a Arabia Saudita y cuando solo falta un mes para el partido más importante por Eliminatorias Qatar 2022, ante la selección de Uruguay. El popular ‘Aladino’ mostró parte del entrenamiento, donde parece asimilar los golpes que recibirá del conjunto charrúa en el ‘Centenario’.

No cabe duda que el gran responsable de este momento del volante de la selección peruana es el entrenamiento funcional y especializado de José Neyra, quien ha potenciado las características físicas del mediocampista que ha elevado su performance con el Al-Fateh.

Este jueves, el coach del jugador ha compartida una de las últimas rutinas de Christian Cueva, donde recibe el fuerte impacto con las manos de su entrenador, busca moverlo de su posición, simulando la exigencia y el ‘castigo’ que recibirá el pequeño jugador de parte de rivales de mayor somatotipo, como los uruguayos Diego Godín, Rodrigo Bentancur o José María Giménez.

Christian Cueva sorprende con nueva rutina de entrenamiento (video: @joseneyraolivera)

¿Cuándo vuelve a jugar Christian Cueva?

Christian Cueva tiene un nuevo desafío este domingo cuando Al-Fateh mida fuerzas con uno de los equipos comprometidos con la baja, como es el Al Ettifaq ubicado en el puesto 14° con 29 puntos. La ventaja de ‘Aladino’ será jugar de local en el Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium.

El cuadro de ‘Aladino’ ocupa el puesto 11° (con 24 puntos) en la tabla de posiciones en busca de asegurar su permanencia y acercarse a puestos de clasificación a torneos internacional como lo hace el Al-Hilla, de André Carrillo, ubicado en la casilla 4° con 34 unidades.

Oblitas jala orejas a Christian Cueva

Juan Carlos Oblitas ha brindado una entrevista a ‘Fútbol en América’ donde confiesa haber dado algunas reprimendas al 10 de la selección peruana. “Yo me acuerdo de tantas veces que le he llamado la atención y fui el primero que le dije: a partir de ahora te dejo de llamar ‘Cuevita’, porque eso te hace daño”, contó el ex entrenador y explicó sus razones.

“Cuando tu empiezas a llamar con diminutivo a una persona, pasan los años y sigue con ese diminutivo, no jodan, algo nada mal. Entonces le dije: A partir de ahora te voy a llamar Christian o Cueva, ya no Cuevita. Ahora él ha madurado”, apuntó en un extracto de la nota del programa dominical.