Christian Cueva sorprende entrenando con la Universidad César Vallejo en Trujillo | VIDEO | FOTOS 

Christian Cueva no llora sobre la leche derramada y luego de conocer que Santos y Jorge Sampaoli no lo desean en las instalaciones del cuadro paulista hasta el 2020, el volante ha decidido ponerse a trabajar por su cuenta y para ello ha recibido la ayuda de su exequipo, la Universidad César Vallejo de Trujillo.



José del Solar, técnico de la Universidad César Vallejo, no tuvo problemas en darle una mano a Christian Cueva, quien llegó hasta Trujillo para solucionar algunos problemas familiares y mientras esto sucede el volante trabajará con el cuadro 'Poeta'. en el complejo del club en el distrito de El Milagro.



Christian Cueva dejó de ser considerado por Ricardo Gareca, para la selección peruana de cara a los amistosos con Colombia y Chile. Este golpe habría motivado al jugador para mostrar un deseo de recuperación y para ello pidió la ayuda a la directiva de la Universidad César Vallejo.





Christian Cueva entrena con César Vallejo en Trujillo

Días atrás Paulo Autuori, uno de los directores de Santos FC aseguró que Christian Cueva no volverá al equipo brasileño hasta el próximo año cuando la directiva busque un nuevo equipo para el peruano quien tiene problemas para acatar la disciplina impuesta por Jorge Sampaoli.