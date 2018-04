Christian Cueva: Volante guarda sus figuritas repetidas por esta razón [VIDEO y FOTOS]

Christian Cueva es uno de los más entusiastas en vivir el mundial de Rusa 2018. El volante de la selección peruana atendió a Globoesporte para charlar sobre estos momentos previos a disputar el torneo más importante de su vida deportiva y el jugador del Sao Paulo sorprendió con algunas respuestas.



Christian Cueva, al igual que sus compañeros en la selección peruana, se ha dejado llevar por la fiebre de llenar el álbum Rusia 2018 y después de completar todos sus cromos ha tomado una decisión, no intercambiar sus figuritas repetidas.



"Ahora estoy volviendo a mis tiempos de niño, pero con mi selección. Y viendo si estoy por ahí (risas) en las figuritas", contó Christian Cueva y agregó, "No cambio figuras. No (risas). Y la mía no la cambio por ninguna. Deja mi figurita, mi esposa está embarazada de un niño (Luis Crissiano). Que Dios permita que nazca bien, tranquilo, y yo pueda dejar las figuritas de su padre para él", dijo el mediocampista de la selección peruana.



Para Christian Cueva, enfrentar a la selección de Francia en Rusia 2018, lo llena de entusiasmo. "Enfrentarlos en una Copa del Mundo será muy lindo, pero tenemos que hacerlo con personalidad y ganas de vencer. Será importante para Perú ganar un partido de Copa del Mundo y avanzar. Es lo que soñamos", contó.



La selección peruana debutará en el mundial de Rusia 2018 el próximo 16 de junio cuando enfrente a Dinamarca (11 a.m.).