Se acabó el relajo para Christian Cueva. El volante de la selección peruana parece haber reaccionado a las palabras de Juan Carlos Oblitas sobre la preocupación de su ritmo competitivo tras quedar libre de Al-Fateh y ha decidido retomar el trabajo físico de la mano de su preparador personal.

Las vacaciones dejaron evidencias de algunos kilos de mas en el popular ‘Aladino’ y sobre este evidente estado se ha dirigido los primeros trabajos del José Neyra quien se ha tenido que trasladar hasta Trujillo para poder trabajar con el mediocampista que espera poder fichar con Alianza Lima.

Christian Cueva no ha puesto excusas para los trabajos ni en horario, ni en esfuerzo, pues el especialista ha preparado una rutina que lo ayudaría a alcanzar el mismo nivel que consiguió en la recta final de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Cueva retoma sus entrenamientos

¿Por qué se alejó José Neyra de Christian Cueva?

José Neyra viajó en el 2021 a Arabia Saudita para recuperar la mejor forma física de Christian Cueva, que fue importante en el repunte de la selección peruana, luego el preparador no continuó con su trabajo en el 2022. Según versiones de su círculo más cercano, el pedido habría llegadp por pedido del Comando Técnico de Ricardo Gareca.

Hoy, con el ‘Tigre’ y sus asistentes lejos de la Videna, el mediocampista ha vuelto a contar con José Neyra para iniciar una pretemporada, pensando en su incorporación al equipo de chicho salas en marzo tras conocer el fallo final del TAS sobre su disputa con Santos FC.

¿Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre Christian Cuerva?

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, reconoció sentir mucha inquietud por la situación de Christian Cueva, quien regreso con problemas de Arabia Saudita. “ Me preocupa que algunos jugadores estén en el ‘limbo’ con el tema de la continuidad en su carrera (por Christian Cueva). No he hablado con él . En los últimos tiempos después de lo que se dio sobre estos problemas en los que regresó de Arabia Saudita no he podido hablar con él ”, dijo el ex mundialista.

El ‘Ciego’ espera ‘Aladino’ vuelva a jugar lo más pronto, aunque sea en la Liga1. “ Tengo entendido que iba a viajar a Brasil para ver todo este tema con Santos FC, pero acá lo principal es que vuelva a jugar, lo ideal es que sea a una competencia más alta que la de acá, pero si el no puede hacer eso, que llegue a Alianza Lima es un plus para el fútbol peruano y que de cuenta que tiene que hacerla pues jugará Copa Libertadores ”, aseveró.