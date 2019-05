Christian Ortiz se lució con una genial huacha en el partido Sporting Cristal vs Olimpia por la fecha 6 del Grupo C de la Copa Libertadores, que se disputó en el estadio Manuel Ferreira de Asunción.



A los 10 minutos, Christian Ortiz enfrentó a dos jugadores de Olimpia. El que se llevó la peor parte fue justamente el paraguayo Richard Ortiz.



El jugador de Olimpia atacó la posición del atacante celeste, pero Ortiz tocó la pelota suavemente entre las piernas de su rival, que pasó de largo. Sin embargo, alcanzó a agarrarlo y cometer falta.



La jugada fue elogiada por los periodistas de Fox Sports, pese a que Ortiz no consiguió la progresión en ataque para Sporting Cristal.

Christian Ortiz lució su clase con huacha sutil en el Cristal vs Olimpia por Copa Libertadores (Video: Fox Sports 3)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.