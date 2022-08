A pocos días del Alianza Lima vs. Universitario por la jornada diez del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. El conjunto blanquiazul recibirá a los cremas en un partido vibrante en el que se especula la presencia de Jefferson Farfán y, uno de los que decidió opinar sobre el delantero de 37 años fue Marko Ciurlizza.

El exfutbolista brindó declaraciones a GOLPERU y sorprendió con su opinión respecto a la posibilidad de que Farfán esté presente ante Universitario: “Conversando con amigos, la hipótesis sería que Jefferson quiera jugar ese partido para anunciar su retiro, ser su último juego. Lo entendería así, porque hasta donde sé, Jefferson no ha tocado balón, no ha trabajado con los compañeros, no lo veo entrando”.

“Aparte por un tema de cuidarse su rodilla, porque normalmente los clásicos son juegos de mucha fricción. No sería el partido ideal para que él reaparezca”, agregó.

Ciurlizza enfatizó en la posible presencia de la ‘Foquita’ en el césped del estadio Alejandro Villanueva: “No creería que está para jugar o ser una opción de recambio, en alguna circunstancia o momento del partido. Más allá del tema de que podrían estar usando este encuentro para que él pueda anunciar su último juego. Otra explicación no le encontraría”.

“Jefferson Farfán se lo merece, contra el clásico rival y con un estadio completamente lleno. Tendría que ser un escenario en el que se esté ganando y entre faltando cinco o diez minutos. No sé cuanto pueda jugar más Jefferson, de hecho, estoy hablando de lo que me estoy imaginando”, acotó el recordado jugador de Alianza Lima.

¿DESPEDIDA? Marko Ciurlizza, exfutbolista peruano: "La idea que tengo, charlando con unos amigos, es que Jefferson Farfán quiere jugar el clásico para anunciar su retiro y que sea su último juego".

¿Cuándo y a qué hora se jugará Alianza Lima vs. Universitario?

El partido es de vital importancia para ambos clubes, dado que mantienen opciones de alcanzar el primer lugar. Alianza Lima vs. Universitario se dará este domingo 4 de septiembre a las 3:30 p. m. (hora peruana).