Claudio Pizarro nunca deja de ser noticia. El delantero histórico del Werder Bremen fue protagonista en la redes sociales luego que el club abriera un espacio en su cuenta de Twitter para que el 'Bombardero' responda las inquietudes de todos sus seguidores y el goleador no dudó en lanzar una crítica a la actuación de Ricardo Gareca en el mundial de Rusia 2018.



Claudio Pizarro, no eludió ningún tema a los hinchas de Werder Bremen, incluso de aquellos que desean que Ricardo Gareca lo convoque para los próximos amistosos. "¿Aparte de los objetivos con Bremen, te estás preparando para los amistosos con Alemania y Holanda? Jugué en la Selección mayor por mas de 20 años, siendo ejemplo y enseñándole a los jóvenes lo que es el profesionalismo para alcanzar los objetivos. El no ir al mundial fue lo mas difícil que me ha tocado vivir. No creo que vuelva a la Selección"



Pero esta sentencia de Claudio Pizarro, tendría que ver con sus siguiente declaración donde responsabiliza a Ricardo Gareca de la temprana eliminación de Perú en Rusia 2018, tras una pregunta del usuario @Manuel_Perchas, quien además le preguntó por la posibilidad de recomendar algún jugador peruano a Werder Bremen. "Creo que se pudo llegar mas lejos. El primer partido era clave y se cometieron errores en tomar decisiones importantes. En cuanto a lo otro, ya hay varios (jugadores) recomendados y en la mira!!", señaló.



Claudio Pizarro se referiría aparentemente al error de Ricardo Gareca, en dejar en el banco de suplentes a Paolo Guerrero ante Dinamarca, situación que le costó la derrota y desencadenó la eliminación de Perú en Rusia 2018 al sumar su segundo mal resultado ante la selección de Francia.



Volviendo al tema Werder Bremen, Claudio Pizarro reconoció que su meta con el equipo de sus amores es apuntar a zona de clasificación a un importante torneo europeo. ‏"Espero que sea muy buena temporada y tratar de competir el próximo año en algún torneo internacional", comentó