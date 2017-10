Claudio Pizarro responde a críticas con  demoledor mensaje en redes sociales [VIDEO y FOTOS]

El delantero Claudio Pizarro recibe duras críticas tras anunciar que le gustaría que lo convoquen a la selección peruana ahora que la blanquirroja está cerca al Mundial Rusia 2018. El futbolista se pronunció en redes sociales y le envió un duro mensaje a sus críticos.



Claudia Pizarro tildó de ignorantes las críticas que recibe. Su mensaje es directo: "Donde la ignorancia habla, la inteligencia se calla". El mensaje tiene 525 me gusta y sólo ha logrado azuzar más a sus críticos, quienes comentan con terribles insultos la publicación.



En la misma publicación el futbolista indicó que con el tiempo fue cambiando y aprendiendo. "Sólo escucho los consejos y opiniones de gente que me quiere. Si alguien se quiere ir de mi vida, no lo detengo", se lee en la publicación de Claudio Pizarro.



Donde la ignorance habla, la inteligencia se calla... Una publicación compartida de CP14 (@claupiza14) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 2:36 PDT

Es la primera vez que Claudio Pizarro se refiere a sus críticos tras los insultos que ha recibido en redes sociales, estos aumentaron tras el anuncio que hizo Ricardo Gareca acerca de la no convocatoria del futbolista. Sin duda, el delantero polariza a los hinchas.



Durante la conferencia de prensa donde informó sobre los convocados, Ricardo Gareca indicó que Claudio Pizarro es el embajador del futbol peruano. "No es que a un jugador no se pueda evaluar, analizar o criticar dentro del campo de juego o lo que pueda llegar a producir. Pero hay que tener cuidado al referirse a un embajador del fútbol peruano, que ha representado dignamente a lo largo de su trayectoria y que ha dado lo mejor", explicó el director ténico.



Además, Ricardo Gareca precisó que no se margina a ningún futbolista por su edad. "El hecho que no este en la selección en este momento tiene que ver con la continuidad. En las convocatorias Claudio Pizarro no hemos tenido suerte. Cada vez que le tocó venir a Claudio Pizarro, siempre tuvo un impedimento físico que no lo hacía entrenar al 100% o durante los partidos presentó algunos inconvenientes. A partir de eso hemos resuelto (no convocarlo) y hemos esperado que tenga continuidad. No la tuvo durante este periodo y eso le restó posibilidades", dijo el entrenador.

