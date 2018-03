Día de la Mujer: El tierno saludo de Claudio Pizarro a su esposa que conmueve a las redes sociales [VIDEO] 

El delantero Claudio Pizarro saludó a su esposa en Instagram por el Día de la Mujer. El futbolista publicó un conmovedor mensaje en la mencionada red social que acompañó con una foto junto a Karla Salcedo.



"Feliz Dia Internacional de la mujer!!! Para mi grandiosa Madre, mi hermosa mujer, mi adorada hija y todas las increibles mujeres, por su fuerza, compasion, coraje y por la lucha incansable para hacer un mundo mejor!! #happyinternationalwomensday #love #compassion #courage @ksdp14", escribió Claudio Pizarro en Instagram. El mensaje alcanzó los 3.248 Me gusta.



La relación de Claudio Pizarro y su esposa empezó en el colegio. Ambos han sostenido esta historia de amor por cerca de 19 años. El futbolista se casó a los 20 años. "Nosotros hemos estado desde chiquitos en la misma promoción, somos de la misma edad. Los últimos tres años del colegio salíamos juntos en el mismo grupo, y en el último año fuimos enamorados", contó el futbolista en una entrevista a un medio local.



Claudio Pizarro contó que las razón por la que decidió casarse con Karla Salcedo fue que no soportó irse del país sin ella. Decidí casarme porque surgió la posibilidad de irme al exterior en junio o julio de 1999. Entonces yo me dije: “A esta mujer no la puedo perder. A donde vaya, me la tengo que llevar” relató el futbolista al medio local.



Claudio Pizarro y Karla Salcedo son un ejemplo para miles de parejas que sueñan con lo mismo que ellos: un amor que perdure para siempre. Mira la publicación que conmueve a los seguidores de la feliz pareja.

