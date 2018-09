Claudio Pizarro: Esta frase le cerraría definitivamente las puertas de la selección peruana |VIDEO |FOTOS

Claudio Pizarro transita el último año de su carrera en el Werder Bremen, una trayectoria que se ha visto incompleta no solo con su ausencia en el Mundial de Rusia 2018, sino con su marcado alejamiento de selección peruana.

Para Claudio Pizarro, su historia en la selección peruana está acabada debido a las decisiones de Ricardo Gareca y cómo está manejando las convocatorias y así lo ha dejado claro en una entrevista que brindó para 'NexSport'.

"Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora. No creo que lo hagan, no tendría sentido. Si ( Ricardo Gareca) no me llevó a Rusia, para qué me llamará ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", aseguró Pizarro.

Pero esta distancia entre Claudio Pizarro y Ricardo Gareca, no impide que el 'Bombardero' siga de cerca el desempeño de la selección peruana y estuvo atento a los amistosos que disputó en Europa frente a Holanda y Alemania.

Claudio Pizarro se cierra las puertas de la selección peruana

"Claro que los veo. Pienso que quedó la sensación que ante Holanda se hizo un buen partido y, si bien no se ganó, sirve como preparación para lo que se viene que es lo más importante", indicó el goleador del Werder Bremen.

Finalmente, Claudio Pizarro aseguró que no está en sus planes prolongar un años más su carrera como profesional y ve el retiro más cercano. "Es difícil que siga jugando por decisión personal, pero esto del fútbol es muy dinámico, vamos a ver qué pasa", finalizó.