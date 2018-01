Claudio Pizarro: Madre acusa a papá del delantero de truncar pase de su hijo a Alianza Lima 

Una grave denuncia sacudió el fútbol de menores de nuestro país. Ana Bracamonte, madre de familia del distrito del Rímac, acusa al papá de Claudio Pizarro de truncar pase de su hijo a Alianza Lima. ¿Qué pasó?



En declaraciones para el diario "Todo Sport", la mujer cuenta que hace 10 años su hijo Christopher Revolledo (que en ese entonces tenía 14 años) jugaba en las divisiones inferiores de Bolognesi, donde Claudio Pizarro Dávila era dirigente.



Ella, en busca de mejores oportunidades para su hijo, llevó a Christopher Revolledo a pasar pruebas en Alianza Lima. El pequeño las pasó y el club le ofreció jugar y hasta pagar sus estudios.



Para esto, Alianza Lima le pidió el pase de Christopher Revolledo y la madre corrió para conseguirlo. Pero el actual presidente de la ADFP, Hugo Duthurburu, en ese entonces, representante legal del Bolognesi de Tacna, le pidió 2 mil soles para dar la carta pase de su hijo.



Con mucho esfuerzo, Ana Bracamonte consigue el dinero y vuelve a buscar a Duthurburu, pero él le dice que mejor hable con el papá de Claudio Pizarro. ¿Y qué pasó? Pues se negó.

"Le supliqué al señor Pizarro Dávila, que por favor me otorgue el documento para que mi hijo pueda jugar en Alianza, pero él se negó. Llegué ir hasta su casa, pero nunca cambió de opinión. Me sentí frustrada, como hasta ahora", relata a "Todo Sport".



"Un papel pudo cambiarle la vida a mi hijo. Mi hijo entrenó hasta junio de ese año en Alianza y por ese papel que no quiso firmar el señor Claudio Pizarro (papá) le truncaron su futuro en el fútbol", se lamenta.



"No quiero desearle cosas malas a ese señor, pero cuando escucho que a su hijo lo critican porque no juega y que por eso no puede llegar a la selección que irá a Rusia, me pongo a pensar que él debe estar sufriendo por eso, porque uno sufre cuando le pasan cosas malas a los hijos", sentenció Ana Bracamonte.