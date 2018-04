¿Claudio Pizarro al Mundial con Perú? La dura respuesta de 'Chemo' Del Solar en Fox Sports Perú [VIDEO] 

La primera edición de "Fox Sports Radio Perú " dejó picantes comentarios sobre Claudio Pizarro y sus posibilidades de ser convocado a la selección peruana para disputar el Mundial Rusia 2018. ¿Qué dijo ' Chemo' Del Solar '?



El panel, integrado por diversas personalidades del fútbol peruano, además de conductores de 'reality', discutió el desempeño Claudio Pizarro con la 'bicolor'.

"Pizarro con la selección no dio la talla", lanzó Peter Arévalo, para luego entrar en un cruce de opiniones en el set de "Fox Sports Radio Perú".

Video: Chemo habla de Pizarro

"No podemos comparar al Claudio de la selección con el del club. No es comparable", resaltó Flavio Maestri, ex delantero de la selección peruana.



Pero el que dio una contundente respuesta a la posible convocatoria de Claudio Pizarro es 'Chemo' Del Solar, quien lo dirigió en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

"Con respeto a Claudio yo coincido con lo que decía Julinho. Claudio para mí ha tenido buenos momentos en la selección... y momentos no tan buenos. Pero momentos no tan buenos no solo de Claudio sino del equipo en general. Actualmente no creo que sea el momento de Claudio para la selección", cerró 'Chemo' Del Solar.