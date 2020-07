Por: Carlos Bernuy

Claudio Pizarro y el Bayern Munich hoy se reparten flores, trabajarán juntos - el peruano sería embajador del club- y pueden presumir de muchos títulos juntos. Sin embargo, en la temporada 2006-2007 nada fue ‘color de rosa’ y el jugador y club bávaro tuvieron unos roces muy fuertes que terminaron en la partida del centro delantero como futbolista libre y con destino al Chelsea.

Todo empezó cuando el ‘Bombardero’ inició las negociaciones de la renovación de su contrato que vencía en julio del 2007. En la cancha ya habían aparecido algunos problemas como cuando pateó un penal ante Eintracht Frankfurt quitándole la pelota al ejecutor designado, Roy Makaay. El peruano falló el tiro y la relación con sus compañeros pareció resquebrajarse un poco.

Claudio Pizarro en el Bayern Munich

Además, según el diario Bild la dirigencia del Bayern Munich no estaba muy a gusto por un par de infracciones al volante que el delantero cometió y que le valieron el retiro de su licencia de conducir. Para rematar todo, Claudio Pizarro solo tenía 8 goles en la temporada, pero habría exigido ganar 4 millones de euros por año, una cifra demasiado alta para el club de Múnich y que despertó la furia del directivo Karl Heinz Rumenigge.

“Si quiere ganar como Shevchenko, que juegue como Shevchenko”, ‘disparó' la ex leyenda del club y ya no hubo más acuerdo. Pizarro no renovó, se fue al Chelsea, donde irónicamente coincidió con el mismo Shevchenko. Sin embargo, hay amores que están destinados a reencontrarse y el peruano volvió al Bayern en 2012 y se llenó de gloria con, entre otros trofeos, la Champions.

GOLES DE CLAUDIO PIZARRO EN LA BUNDESLIGA