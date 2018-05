Claudio Pizarro volvió a manifestar su deseo de jugar el Mundial Rusia 2018 y además confesó que ha cumplido con el requisito que le pidió el técnico Ricardo Gareca para ser convocado a la selección peruana. El 'Bombardero' no pierde las esperanzas.



"Tengo esperanzas de jugar el mundial. Ricardo Gareca me pidió que jugara y estuviera bien, para tener una oportunidad", dijo Claudio Pizarro en referencia a sus posibilidades de asistir a Rusia 2018.



Por lo pronto Claudio Pizarro consiguió continuidad en las últimas fechas de la Bundesliga con su equipo Colonia, pero lamentablemente perdió la categoría. Por ahora el 'Bombardero' siente que cumplió con el pedido de Gareca y espera su llamado.



En relación a su futuro, Claudio Pizarro aseguró que: "No he decidido qué voy a hacer ahora", pero tiene que claro que no será entrenador.

Claudio Pizarro confesó que cumplió requisito de Ricardo Gareca y espera convocatoria a Rusia 2018 Claudio Pizarro confesó que cumplió requisito de Ricardo Gareca y espera convocatoria a Rusia 2018

Claudio Pizarro confesó que cumplió requisito de Ricardo Gareca y espera convocatoria a Rusia 2018

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.