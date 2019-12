Sin pelos en la lengua, así se mostró Claudio Pizarro cuando le consultaron por su relación con Paolo Guerrero. Para el ‘Bombardero’, el delantero de Internacional “no tuvo la delicadeza de llamarlo” luego de las polémicas declaraciones de su madre, Doña Peta. Mira el video.

“Con Paolo tengo una buena relación. Después de todas las cosas que pasaron y sucedieron, cuando él tuvo el problema que tuvo (dopaje), su mamá salió a decir algunas cosas que no eran ciertas, la cual luego pidió disculpas. Me sorprendió que él no tenga la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respecto”, lanzó Claudio Pizarro en extensa entrevista para Raúl Tola (publicado en lacolomotora.pe).

Como se recuerda, Doña Peta había señalado que Claudio Pizarro estaba detrás del caso de dopaje de Paolo Guerrero. Luego tuvo que pedir disculpas. El ‘Depredador’ jamás habló del tema.

“Él me conoce de muchos años, ha estado en mi casa y yo lo he ayudado con muchas cosas. Siempre le tuve una estima muy grande. Después de eso, no hemos tenido la misma relación como había antes”, cerró Claudio Pizarro.

Sin duda estas declaraciones de Claudio Pizarro (en el video desde el minuto 19:15) darán mucho que hablar en la semana. Ver aquí abajo la nota completa del peruano desde las instalaciones del Werder Bremen.