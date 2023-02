“Si Claudio no jugaba en Europa, Paolo Guerrero no hubiera ido nunca”. Duras declaraciones del papá de Claudio Pizarro que reavivaron el distanciamiento de dos examigos que jugaron juntos en Bayern Múnich y confesos hinchas de Alianza Lima. Pero ¿en realidad es cómo dice el padre del ‘Bombardero’?

Paolo Guerrero tenía apenas 17 años cuando salió del Perú para sumarse a las filas del Bayern. Claudio ya jugaba en el once titular y era una de las figuras prometedoras en la Bundesliga. Cambiar un ritmo y estilo de vida no fue nada fácil para el ‘Depredador’. Entonces, apareció Pizarro y el mismo Paolo lo confesó en una entrevista.

Pizarro ya era figura en Bayern Munich cuando Paolo llegó a Alemania

“Los primeros tres meses lloraba, pero gracias a Dios tuve a mis padres que me decían que en Alemania estaba mi futuro. Luego empecé a conocer gente y también tuve la ayuda de Claudio Pizarro, quien me invitaba a su casa. Yo vivía en un hotel y la soledad llegaba”, contó Guerrero hace un tiempo en Movistar Deportes.

Paolo también reveló que antes de irse al fútbol alemán recibió una oferta de otro equipo europeo. “Me llegó tempranamente una oferta de Bélgica y estaba todo por cerrarse, pero mis padres me dijeron que podría llegar algo mejor. Luego vino el Bayern Munich y uno de mis retos era salir al extranjero. Era lindo ver a mis compañeros a jugar en el exterior como Donny Neyra, quien estaba en Argentina. Se me presentó la oportunidad y me quedé diez años” , añadió Guerrero.

El ‘Depredador’ vivió un tiempo con Pizarro, forjaron una amistad y cuando Paolo empezó a alternar en el primer equipo bávaro, Claudio lo bautizó como ‘Paolín’. Fueron como el hermano mayor y el menor. Hasta en la selección se les veía juntos y fueron parte de los llamados ‘4 Fantásticos’. Pero, con el paso del tiempo, Pizarro no tuvo un buen romance con la ‘Blanquirroja’ y Guerrero sí fue amado e idolatrado por los hinchas. Empezaron a distanciarse. Y en marzo de 2016, esto se hizo notorio cuando perdimos con Uruguay, en el ‘Centenario’, y el ‘9′ recriminó duramente al ‘14′ por pedir su cambio acusando un dolor en la espalda.

LA ENEMISTAD TRASPASÓ LAZOS

Doña 'Peta' acusó a Claudio Pizarro de querer hacerle daño a Paolo y el papá del 'Bombardero' defendió a su hijo

El alejamiento traspasó a los padres cuando en mayo de 2018, doña ‘Peta’, mamá de Guerrero, acusó a Claudio Pizarro de estar detrás del caso de doping de Paolo, que podía dejarlo sin jugar el Mundial de Rusia. “Desde Bayern lo han perjudicado (a Paolo), justo ahora se habla de la convocatoria de Claudio Pizarro, él está detrás de todo esto. El papa de Pizarro siempre ha dicho que su hijo es mejor” , declaró en su momento doña ‘Peta’ y que después tuvo que retractarse de sus palabras.

Fue la estocada final a una amistad que ya estaba resquebrajada y el ‘Bombardero’ se quejó públicamente. “Después de todas las cosas que pasaron, el problema que tuvo, su mamá salió a decir algunas cosas que no eran ciertas. Me sorprendió mucho que (Paolo) no tuviera la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respeto, él me conoce de hace muchos años, ha estado en mi casa, lo he ayudado en muchas cosas, le tengo una estima grande. Después de eso no tuvimos el mismo contacto de antes” , declaró Claudio.

Al parecer, el distanciamiento se ha acrecentado. El destino les escribió historias distintas en el fútbol. Ahora se ha echado más leña al fuego. Las palabras del papá de Pizarro, quizá, no pasarán por alto en el entorno de Guerrero.

