Representantes de los clubes de tabla en el país exigen que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) nombre el Grupo de Trabajo propuesto para convocar las elecciones para designar al nuevo presidente de la Federación Deportiva nacional de Tabla.

El presidente del club la Pampilla, Michel Saavedra, señaló que ‘el jueves fue un día histórico para la tabla en el Perú’. “Hemos hecho un plantón en el IPD por el abandono que nos tiene el presidente del IPD Gustavo San Martín, al condenar nuestro deporte sin Grupo de Trabajo”, denunció el directivo.

También lamentó el ‘pedido de paciencia’ de San Martín. “Eso refleja que no le interesa nuestro deporte. El sabrá lo que hace. Nosotros no vamos a parar hasta el final. De repente lo verá otro presidente del IPD que el ministro nombre. Necesitamos gente con alma y corazón buenos y no gente soberbia” , agregó.

Jaime Luna, vice presidente del Chorrillos Surf Club, manifestó que quieren creer en la palabra del presidente del IPD sobre la aceptación del grupo de trabajo que le han presentado y conversado. “La gente está incrédula y no le falta razón”, dijo.

“Estamos vigilantes y todo está en manos del presidente del IPD. Ojalá se haya dado cuenta que al deporte no se le abandona y que en el surf peruano la gente está unida para enfrentar la injusticia. Gustavo San Martín tiene la pelota en su cancha y solo de él depende La Paz social y deportiva”, agregó Luna.

En tanto el tablista Livio Ciriani se preguntó ‘¿Cómo San Martín no se da cuenta que tiene a la Federación de tabla abandonada por más de 150 días?’ y ‘diga públicamente que tengamos paciencia’.

“¿Qué le dirá al ministro Ricardo Cuenca? Cuidado ministro que parece que en el IPD hablan mucho sin base o inventan leyes. Ojalá el ministro le tome examen a su jefe del IPD. Exigimos un cambio de las autoridades del IPD, porque mandar al tacho por más de 150 días una Federación es un crimen. Ministro Cuenca: ayúdenos y pregúntele porqué nos hace daño este señor. Usted es inteligente. No se deje engañar con los cuentos”, manifestó el deportista.

