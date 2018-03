Colombia vs Australia EN VIVO Fecha, hora y canal del amistoso en Londres rumbo a Rusia 2018

Colombia vs Australia EN VIVO. El equipo de José Pékerman jugará su segundo amistoso internacional con miras a Rusia 2018. En esta nota conoce los horarios y canal de TV del partido. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Colombia vs Australia? El choque se llevará a cabo el martes 27 de marzo en el Estadio Craven Cottage de Londres, que seguro lucirá un lleno total de hinchas de ambas escuadras.



¿A qué hora se jugará el Colombia vs Australia? En Perú y Colombia arrancará a la 2:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios para que no te lo pierdas.



Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m. (New Jersey / Miami)



¿Qué canal transmitirá el Colombia vs Australia? El encargado de pasar el cotejo es Canal Caracaol para todo el país cafetero.



¿Vas a seguir el Colombia vs Australia vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Colombia viene de remontar 3-2 a Francia en un partidazo que se jugó en París. Australia, por su parte, cayó goleado 4-1 frente a Noruega.